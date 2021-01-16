LIVE／北部某醫院452人採檢結果出爐　陳時中22時上火線說明

記者陳詩璧／台北報導

北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫，女友護理師也確診，成我國2例本土個案。該院昨起擴大採檢同科系、短暫接觸452人，指揮中心發言人莊人祥表示，截至今（16）日中午為止，已全數採檢完畢，檢驗結果最快今晚才出爐，原本預計明（17日）記者會上公布，但指揮官陳時中卻在晚間10時緊急召開記者會，是否疫情出現變化，一起來看看記者會現場狀況。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等共3人。

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▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至1月16日為止，全台新冠肺炎確診總累積人數為850人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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