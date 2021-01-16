苗栗縣警局長今交接！徐耀昌親臨主持　周煥興：營造友善工作環境

▲苗栗縣警察局今（16）日舉行卸、新任局長交接典禮 ，下同。（圖／記者徐愷昕翻攝）

記者徐愷昕／苗栗報導

苗栗縣警察局卸、新任局長交接典禮，於今（16）日下午3時在該局禮堂舉行，縣長徐耀昌蒞臨主持、內政部警政署警政委員陳卿南監交，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，場面簡單隆重。

縣長徐耀昌致詞時，首先祝賀卸任局長翁群能榮調臺北市政府警察局督察長職務，「翁前局長對苗栗縣的貢獻，以從去年康健、天下、遠見、中時等外部滿意度調查皆比前年上升可知，是對本縣接地氣、深耕耘的難得卓著貢獻，也因此優異表現，才能獲得內政部警政署拔擢，在此感謝翁前局長」。

據了解，新任局長周煥興為中央警察大學56期公共安全學系畢業、輔仁大學法律學系碩士，歷任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長、內湖分局分局長、中正第一分局分局長、大安分局分局長及內政部警政署公共關係室主任等重要職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，表現傑出，深獲各級長官的肯定。

縣長同時強調「幸福苗栗」是執政團隊給縣民的保證，更是給縣府上上下下所有同仁的期許，「上任5年多以來，致力於提升本縣城市吸引力及競爭力，建構完善生活機能、強化地方發展體質及強化校園安全與優化學習環境。在苗栗警政的關注及支持上，除持續編列外勤同仁每月1萬7,000元的超勤加班費外，也進行大湖分局、苗栗分局文山所、竹南分局大同所、頭份分局南庄所、尖山所及通霄分局烏眉所等老舊警察辦公廳舍新建或耐震補強工程，藉以慰勉同仁辛勞及提升優質辦公環境；期許新任周局長能在已建立的良好基礎下，發揮所長，繼續領導所屬共同努力完成各項警察工作，才不負苗栗鄉親及各級長官期待」。

新任周局長也表示，此次派任回到苗栗縣為服務鄉親，感謝徐縣長及各級長官肯定，心中感到非常光榮及喜悅；由於警政工作在公務部門向來擔任不可或缺的重要角色，到任後將營造以「苗警大家庭」為理念的友善工作環境，並延續翁前局長及歷任局長在警政治安奠立的良好基礎，以有效團隊精神及工作士氣，帶領同仁加倍用心服務苗栗鄉親；更勉勵同仁，對於維護社會民眾安全及權益，只要是警察職責範圍內可以協助的，應打破建制，切勿有怕撈過界的疑慮，也希望苗栗鄉親能給予警察最大的支持與肯定。

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