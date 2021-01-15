婆婆開門見兒「裸體圍裙」下廚嚇壞！爆氣罵媳不知羞恥：把妳撕碎

▲女網友收到婆婆怒斥訊息不知道該怎麼辦。（示意圖／123RF）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名韓國女網友上網求助表示，自己剛結婚6個月，老公某日特意全裸穿上圍裙，想為新婚生活增添情趣，沒想到婆婆當天恰好來訪，一進門就看到「裸體圍裙」的驚嚇場面，嚇到一語不發，留下伴手禮就離開，事後原PO收到婆婆傳來訊息，痛斥她「不知羞恥」、「想把妳撕碎」，讓她不知道該如何是好。

原PO在韓國論壇「Nate」發文表示，兩人初新婚感情甜蜜，加上最近公司試行提早下班制度，居家辦公的老公想偷偷準備一個驚喜，便以性感的「裸體圍裙」裝扮，備上一桌好菜等她回家共享夫妻情趣，沒想到也有家裡鑰匙的婆婆剛好來訪，不知情的老公聽到開門聲以為是原PO，立刻走到門口喊了「回來了啊，夫人」，結果婆婆和老公都當場石化傻眼。

原PO表示，老公隨後立刻嚇得轉身逃回房間，連光溜溜的屁股蛋被看光也來不及顧，等先生穿上衣服，調整心情重新回到門口邊抱怨「媽怎麼沒通知一聲啊」，才發現婆婆也嚇到直接一句話都不說就離開，門口只留婆婆帶來的伴手禮小菜。

▲婆婆爆氣罵原PO不知羞恥。（圖／翻攝自Nate）

原PO無奈地說，一開始聽了只覺得很好笑，但隱隱有種不祥預感，事後果然收到婆婆長篇大論數落她的訊息，上面寫著「X，妳太不知羞恥了吧，怎麼能讓天一般的丈夫做這種事？我真的崩潰到不能接受，在車上被氣到哭了，無論這個世界怎麼變，有些事都不該做，如果發生在以前的話，把妳撕碎也覺得不痛快，清醒一點，去和妳老公和上帝請求原諒。」

原來是因原PO的先生是家中最晚生的「金孫」，平常備受長輩疼愛，因此傳統的婆婆完全不能接受這種夫妻情趣，讓先前和婆婆感情還不錯的原PO相當慌張，不知如何才能化解誤會。

網友看了則紛紛表示，「這不是妳可以解決的，把訊息給老公看，讓他來解決」、「只有老公能解了」。也有網友點出，婆婆的怒火或許是來自認為「男人不應該進廚房」。