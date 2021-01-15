天津「3款雪糕」驗出新冠病毒！售出2747箱...恐已吃下肚

▲天津大橋道雪糕驗出新冠病毒。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

中國天津市防控指揮部14日表示，天津市津南區疾控部門在針對當地大橋道食品公司雪糕樣本進行新冠肺炎檢驗時，發現有3份雪糕樣本的檢測結果呈現陽性。據了解，這批雪糕大約產出了4836箱，現場已先封存2089箱，但剩下的2747箱中，則有1812箱已經售往外地，935箱則還留在天津尚未售出。

根據《新華網》報導，天津市大橋道食品公司在本月12日和13日時送檢了3份雪糕樣本，分別為巧克力口味、草莓口味和香芋口味，而經過14日天津疾控中心的核酸檢測複檢後結果仍呈陽性。調查結果顯示，這批雪糕生產原料包括了紐西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品，不過有接觸該產品的工作人員分別在本月7日和10日都進行了定期和酸檢測，結果呈陰性。

▲雪糕穆前已售出2747箱。（圖／翻攝自微博）



報導指出，目前天津當局已經對該食品公司進行封鎖，禁止人員和貨品流出，同時也追蹤庫存產品和已出貨產品，並對該食品公司的員工及家屬公1662人進行核酸檢測，目前有700人的檢驗結果呈陰性，剩餘人員的結果還尚未公布。

據了解，預期留在天津銷售的935箱目前大多未售出，真正已流入天津市場的有65箱、共390盒。