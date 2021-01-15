善心爸手撿菸頭　幼兒園學生路過跟著做！家長開罵髒東西神經病

▲善心爸將地上菸頭撿起，卻和其他家長起了口角。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

一位爸爸今（15日）早送孩子到幼兒園上課，在校門發現一堆菸頭便順手撿了起來，一旁的孩子看到便開始效仿，結果對方家長竟說「叔叔喜歡髒東西，別學他」，讓他感慨「人可髒，心不能髒！」

原PO今日在爆怨公社發文指出，對方家長看到她的孩子開始撿，就喊「不要撿那個東西！地上都是細菌」、「叔叔在撿那是他喜歡髒東西！不要學他」。

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原PO聽了感到不是滋味，便向那位孩子說「沒有戴手套或夾子是叔叔的錯，但叔叔我愛護環境，你喜歡出門就看到滿地垃圾嗎？」，並提醒進教室後要好好洗手。

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO也向那位孩子的媽媽表示，「教育孩子不是只有老師的職責，家長的機會教育都是孩子內心成長的重要關鍵」，沒想到對方竟惱羞開罵「要怎樣教是我的事，關你X事」、「一早就遇到神經病」，一邊把孩子拉進校門。

原PO感慨，以前愛護環境的教育，怎會因為保護孩子的心理而扭曲了觀念，「對，那是會弄髒，但不代表我們可以教育孩子這種扭曲的觀念」，「人可髒，心不能髒」。

文章一出，就得到不少網友認同表示，「人一些簡單的行為舉止，都可以顯示其門風家教及自身涵養」、「謝謝你，身為教師由衷感激你」、「身教重於言教，大人的行為小朋友都會模仿」、「謝謝你的善心」。

▲▼網友湧入留言。（圖／翻攝自爆怨公社）



但也有人認為小孩子用手撿菸頭確實不妥，「小孩直接用手撿，當然要馬上制止，幼兒自主性不高，進入幼兒園後裡面的老師不知道小朋友剛剛用手撿煙頭，且很難甚麼都不摸就直奔洗手台」、「不要亂撿是真的，小孩子抵抗力沒大人好，但是後面的解釋讓人不能接受」。