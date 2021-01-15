女友媽發現「他開BMW、買預售屋」　回家要求女兒分手去相親

記者崔子柔／綜合報導

不少人的擇偶條件中，都會列出「有房有車」，希望不要在婚後還為基本需求苦惱。不過一位男子與女友媽媽見面後，對方注意到他開BMW X6、買預售屋，回頭卻要女兒分手再去相親。

▲原PO的條件不達女友媽媽標準。（圖／取自免費圖庫Pickpik）



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原PO在爆怨公社發文指出，他透過相親認識前女友，交往第2天對方的媽媽就到家中拜訪，看到門口的X6時，就先問「是自己買的嗎？」後來又問「聽說你有買預售屋？」，之後再接著追問「這樣要繳車貸又要繳房貸，不會負擔太大嗎？」

原PO當時回應「還過得去，而且我不太會亂花錢，也會做些投資」，事後想想覺得有種被面試的感覺，那天過後女友對他的態度也變冷淡。

▲原PO發出2人對話。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO過了3天忍不住問「是不是因為媽媽的關係？」對方也坦承回應，「媽媽希望我過的日子是結婚後不工作然後帶小孩，做個全職家庭主婦，然後假日出去玩，甚至還有能力出國」，言下之意就是女友媽媽認為原PO身上還有貸款，婚後要養妻小應該招架不住。

▲原PO發出2人對話。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO和女友講完後就被分手，難過地說「據家長那邊的八卦是，她又和其他人相親了，原來有車有房還不夠被肯定」。 不過不少網友看完2人的對話，紛紛湧入留言「你應該要開心吧，差點養到一個公主耶」、「價值觀不同，日後必定無法相處，所以門當戶對其實很重要」、「還好沒繼續下去，不然請神容易送神難」。