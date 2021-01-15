把握今天！明起「強烈冷氣團」急襲　桃園以北濕凍3天下探7℃

▲今(15日)晨各地晴朗、靜風，持續有「超強輻射冷卻」，最低溫出現在苗栗頭屋5.7度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(15日)晨各地晴朗、靜風，持續有「超強輻射冷卻」，最低溫出現在苗栗頭屋5.7度。白天高溫可達25度，日夜溫差極大。值得注意的是，明天起冷氣團來襲，桃園以北氣溫驟降，平地溫度剩9、10度，空曠地區甚至剩7度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(15)日大陸高壓東移，氣溫回升，各地晴朗無雲，白天有「和煦冬陽」(各地高溫可達25度)，夜間有「超強輻射冷卻」(低溫仍在10以下)；日夜溫差近20度，年長者及有心血管疾病者，要特別注意衣著的調整。今日白天起氣溫：北部8至25度，中部8至26度，南部8至27度，東部9至24度。

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由於連三天「超強輻射冷卻」，逐日帶來極低溫(13日1.5度，14日3.7度，15日5.8度)，下一波冷空氣的強度，不至於有這麼低的氣溫；但也不該掉以輕心，因為伴隨的天氣變化還是很大。

▲最新(14日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬17日20時地面圖(左圖)顯示，桃園以北及宜、花有明顯降雨。模擬17日20時850百帕溫度圖(右圖)顯示，冷空氣最強時，氣象局約在11度左右。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，明(16日)下午東北風挾水氣南下，桃園以北及宜、花轉有局部雨，氣溫遽降，北台愈晚愈「濕冷」。下週日(17日)桃園以北及宜、花轉有局部雨，北台持續「濕冷」，各地氣溫續降。下週日晚、週一(18日)晨，北台灣平地約可降至9、10度，氣象局(公園路)的最低氣溫則可降至11度左右，符合「強烈大陸冷氣團(氣象局≦12度)」的機率較高。下週一乾冷，白天起冷空氣略減弱。

最新模式模擬顯示，下週二、三(19、20日)氣溫逐日回升，皆為西半部穩定，東半部偶有局部短暫雨的天氣。下週四(21日)續回暖，水氣增多，山區及東半部有局部雨。