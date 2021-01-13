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「想請假出去玩了」全台今起放晴回暖3天　日夜溫差達20℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨各地超低溫，但白天會明顯回暖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流影響加上輻射冷卻作用，許多地方今天（13日）清晨都創下今年入冬新低溫，其中苗栗縣頭屋、造橋的1.5度更是打破入冬全台最低溫。天氣風險公司表示，今天開始一路到周五，全台灣不分地區的天氣都是晴朗穩定、越來越暖，「小編想請假出去玩了。」氣象專家吳德榮則說，今白天北台灣高溫升至22度，中南部25度以上，日夜溫差將近20度；周六天氣再轉變，下波冷空氣不能排除其成為連續第4波「寒流」的機率，需持續觀察。

天氣風險在臉書說，早上起床覺得超冷嗎？今清晨輻射冷卻大發威，桃竹苗一帶只剩下2至7度低溫，整個高雄以北都在10度以下，「冷空氣壟罩+晴朗+無風」等於完美的輻射冷卻條件。

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天氣風險表示，但很快在太陽升起後，全台灣各地氣溫都會大幅度上升；今各地高溫在18至22度，跟清晨只有個位數的低溫比較，普遍都有15度左右的溫差，日夜溫差非常大，建議早上出門時不要一次穿太厚的外套，要採「洋蔥式穿法」，中午才不會覺得熱。

▼今晨全台平地低溫排行。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨局屬氣象站低溫排行。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險指出，寒流影響結束，從今天開始一路到周五，全台灣不分地區的天氣都是晴朗穩定、越來越暖，「小編想請假出去玩了。」

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨各地晴朗，強「輻射冷卻作用」，超過大氣回暖的幅度，截至5時7分許多地方皆已創下入冬以來的最低氣溫紀錄。

吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五大陸高壓東移，各地晴朗無雲，因長、短波輻射的作用，白天陽光（短波）加熱，夜間地表（長波）散熱，形成極大的日夜溫差；今白天北台灣高溫升至22度，中南部25度以上，日夜溫差將近20度；周四、五氣溫逐日回升，白天有和煦冬陽（各地高溫可達25度以上），夜間仍偏冷（低溫約在10至12度），日夜溫差常達15度之多，年長者及有心血管疾病者要特別注意衣著的調整。

吳德榮提醒，周六東北季風挾冷空氣南下，氣溫遽降，迎風面轉有局部雨；周日北台天氣濕冷，各地氣溫續降，當晚北台灣平地最低氣溫約降至10度；下周一晨北台灣再降至9度左右，台北氣象站的最低氣溫約可降至11度左右。

▼吳德榮說，今晨各地晴朗導致強輻射冷卻作用，許多地方皆已創下入冬以來的最低氣溫紀錄。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，故這波冷空氣模擬雖為強烈大陸冷氣團（台北氣象站≦12度），但有不確定性，故不能排除其成為連續第4波寒流的機率，需持續觀察；下周一白天起至下周二冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，西半部天氣穩定，東半部偶有局部短暫雨。

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨非常涼冷，因空氣乾燥，輻射冷卻作用十分明顯，中部以北、宜蘭低溫7度上下，南台灣和花東9至12度，有些測站破入冬新低溫，包括台北測站的6.7度。

官欣平說，白天變化很大，回溫滿明顯，各地高溫回到20度以上，北台灣可來到22度，日夜溫差非常大；今到周五是未來一周天氣最好、最舒適的日子，白天超過20度，中南部可來到25、26度，但因輻射冷卻明顯，各地夜間回到13度，日夜溫差達10至15度。

官欣平提醒，周六起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響到下周一，目前預報是偏強烈冷氣團，周六氣溫緩步下降，預估北部周五高溫還有23至25度，周六降到19、20度，到了周日、下周一剩13、14度；預估北台灣最低溫10至12度，中南部因輻射冷卻作用約9至12度。

官欣平表示，周六天氣明顯轉變，迎風面降雨慢慢起來，但這波水氣是屬於較傳統迎風面降雨，雨區在北部、東半部，並集中在東北部，周六、周日要留意一下，下周一剩宜花東降雨，但都是局部短暫雨，而中南部都是多雲到晴；因這波高空水氣層沒那麼廣，降雪機率較低。他說，冷空氣在下周二減弱。

【清晨超冷！白天開始大幅回暖】 早上起床覺得超冷嗎？看看今天清晨各地低溫⬇️ 今天清晨「輻射冷卻」大發威，桃竹苗一帶只剩下2~7度低溫，整個高雄以北都在10度以下。冷空氣壟罩+晴朗+無風=完美的輻射冷卻條件，苗栗造橋只剩下1.8度，留作...

天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2021年1月12日 星期二
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