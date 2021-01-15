男友金槍不倒！性愛教官公開「愛愛套餐」伺候　射到火樹銀花

▲欣西亞與美籍老公結婚16年，生活甜蜜。（圖／翻攝自臉書／欣西亞和Shane任翔）



記者崔子柔／綜合報導

有「性愛教官」封號的兩性作家欣西亞近日收到訊息，提到男友總是很久不射，甚至射不出來，時間太長讓她很不舒服。欣西亞就公開她的「性愛套餐」，教導女性應適時助攻，不是一直等待。

欣西亞昨（14）日在粉專發文提到，有人向她求助「什麼方法可以讓男人趕快射？」，並描述原先以為她男友撐很久是優點，後來發現有時甚至射不出來，讓她很困擾。

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欣西亞表示，一般而言，標準做愛時間長度從性器相接開始計算，7到13分鐘之間都算正常，如果雙方狀態都很好，延長幾分鐘也合情理，但如果超過30分鐘男性還離高潮遙遠，就要擔心是否有遲射症頭，女性則可能感到陰道痠澀。

【這一招，讓男人從 #不射 到... 由欣西亞和Shane任翔發佈於 2021年1月13日 星期三

▲欣西亞昨日在粉專發文。（圖／翻攝自臉書／欣西亞和Shane任翔）



欣西亞提到，如果男生太快、太慢、硬不起來的狀況頻頻發生，應該盡快就診，若只是偶爾表現不如預期，則可由女生協助，像是遇到對方太久都不射，可用潤滑液或口水先將手心打濕，直接幫對方打手槍，「手交、口交、乳交通通都可輪番上陣，敏感的香菇頭馬眼不可放過，搞不好被這樣的套餐一伺候，立刻射到火樹銀花。」

欣西亞認為，只要女生適時出手協助，要對付「卡到陰」的老二其實不難，但如果用了多種方法都沒辦法讓男友射，其本身也沒有健康問題，可能就要找專業的性諮詢治療師求解了。