嘉義朴子2車相撞！1車撞斷燈桿1車衝進田　2女1男送醫

▲朴子應菜埔車禍。（圖／讀者提供）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣朴子市應菜埔14日晚間10點許發生兩車相撞車禍意外，現場2女1男受傷，消防局派遣救護人員協助到場將傷者送醫救治，詳細肇事原因警方調查中。
朴子市應菜埔晚間10點許，1白色轎車與1深灰色轎車發生擦撞，白色轎車將路旁燈桿整個撞斷，車頭整個凹陷，深灰轎車則駛入一旁田裡，兩台車安全氣囊全都爆開，現場零件散落一地，消防救護人員到場先是破壞變形車體救出受困民眾，兩車3人被救出時皆肢體擦挫傷意識清楚，已協助將其送醫。
▲朴子應菜埔車禍。（圖／讀者提供）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣朴子市應菜埔14日晚間10點許發生兩車相撞車禍意外，現場2女1男受傷，消防局派遣救護人員協助到場將傷者送醫救治，詳細肇事原因警方調查中。
朴子市應菜埔晚間10點許，1白色轎車與1深灰色轎車發生擦撞，白色轎車將路旁燈桿整個撞斷，車頭整個凹陷，深灰轎車則駛入一旁田裡，兩台車安全氣囊全都爆開，現場零件散落一地，消防救護人員到場先是破壞變形車體救出受困民眾，兩車3人被救出時皆肢體擦挫傷意識清楚，已協助將其送醫。
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