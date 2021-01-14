嘉義朴子2車相撞！1車撞斷燈桿1車衝進田　2女1男送醫

寒流來襲，嘉義氣象站30日也發布強風特報，嘉義朴子市有一名中華電信工作人員正開車在執行勤務，沒想到在他前方突然有個大約80歲的老翁，獨自騎乘機車要前往返回牛挑灣住家，當時天氣寒冷陣陣猛烈強風不斷，突然一陣強風將老翁吹倒在地，下半身小腿還被機車壓住，該名電信員工趕忙衝上前幫忙。