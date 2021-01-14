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日本「鎖國」加強防疫　外國人若違反規定…可驅逐出境

▲▼東京疫情。（圖／路透）

▲日本強化疫情措施。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京專電

日本境內新冠肺炎疫情嚴峻，今天起除特例之外全面禁止外國人入境，對於從海外返國的日本人及有居留資格再入境的外國人，要求簽署配合防疫的切結書，違反規定者恐遭驅逐出境。

日本政府今天起採取形同「鎖國」政策，在緊急事態宣言發布期間（至2月7日為止），除了人道理由等特例之外，全面禁止外國人入境。

日本時事社報導，對於返國的日本人或有居留資格及人道理由獲准入境的外國人，今天起要求這些人士簽下切結書，內容包括入境後14天之內不搭乘公共交通工具、做好檢疫隔離、所處位置資訊留紀錄等。

違反所簽署的切結書內容者，日本政府不排除予以公布姓名、國籍。對於具有居留資格的外國人，可能取消居留資格或予以強制驅逐出境。

日本採取這樣的措施算是嚴格。對此，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上表示，即使沒法律根據，但基於行政上合理的目的，作法也算妥當，前提是有徵得對方同意，應該可被接受。

日本政府昨天宣布，原本與包括台灣、中國、韓國、越南等11國之間所達成協議的商務相關人士的往來，在緊急事態宣言期間暫停。除了拒絕外國人新申請入境之外，對於返國的日本人及再入境且具有居留資格的外國人，日本政府要求這些人士在入境後14天內配合做好限制行動的防疫措施。

日本政府為加強防疫，去年4月7日首度發布緊急事態宣言，去年5月25日全面解除。採取嚴格的邊境管制後，去年夏天開始陸續鬆綁，與這11國之間談妥重啟商務相關人士的往來，截至13日，約有13萬人入境，其中有183人確診。

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