簡舒培：徐巧芯、楊志良「同一款人」　都是馬英九愛將扯防疫後腿

▲簡舒培批評徐巧芯跟楊志良都是同一款人，都見不得台灣好、扯防疫後腿。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配，下同）

記者蘇晏男／台北報導

北部一對醫護12日確診新冠肺炎後，前衛生署長楊志良認為染疫醫師未照SOP，若他是院長就開除對方；而台北市議員徐巧芯則是批評中央流行疫情指揮中心雙標，漠視桃園市長鄭文燦及媒體人周玉蔻洩露疫調足跡。對此，民進黨發言人簡舒培批評上述兩人有多項相似處，例如都是前總統馬英九愛將、都見不得台灣好，扯防疫後腿增加防疫困難。

簡舒培14日晚間在臉書寫道，2003年SARS的經驗，人云亦云造成民眾恐慌，導致防疫不力，造成多位醫護及人民傷亡。因此，在新冠肺炎疫情指揮中心成立後，力求疫情訊息統一公佈、公開透明，每一場記者會都讓記者問到飽，才成功獲得人民信任配合防疫措施，讓台灣的防疫有成，甚至躍上國際。

簡舒培表示，正因為指揮中心嚴謹的防疫策略，加上各界對於防疫的奉獻與協助，在疫情險峻之際，才讓大家在台灣能夠正常生活，不過有一些人卻沒有意識到自己的「歲月靜好」，是有人在前「負重而行」，四處找台灣麻煩、挑毛病。

接著，簡舒培點名徐巧芯及楊志良。她批評，徐巧芯擅自公開染疫者足跡，惡意指控疫情指揮中心隱匿疫情，破壞人民對指揮中心的信任，造成防疫困難，陰謀被揭穿後，至今還在東拉西扯，不肯認錯。此外，她之前在議場還聽到徐巧芯說出「如果指揮中心真的告的話，這樣我就紅了」的話語，如今再次出面博聲量，目的可想而知。

至於楊志良，簡舒培表示，楊志良污衊因治療患者染疫的醫生未依照SOP插管，發表不實言論，恐導致人民對醫護失去信心、打擊第一線防疫醫護人員士氣，干擾防疫成效，就算遭醫師公會呼籲道歉後，仍然不認失言、堅不認錯。

簡舒培認為，徐巧芯跟楊志良兩人雖然年齡差距很大，但作為卻很像，也有許多相似處，都是同一款人，包括見不得台灣好製造混亂、扯防疫後腿增加防疫困難、堅不認錯東拉西扯死鴨子嘴硬，此外也都是國民黨籍、都是馬英九的愛將。

簡舒培還說，疫情仍然十分嚴峻，對於防疫策略與規範，就交由指揮中心做專業的判斷與處理即可，其他非專業人士，就戴上口罩嘴巴閉閉，就是對防疫最大的助力。