蔣經國逝世33週年　馬英九謁陵嘆：當今執政者掀反民主逆流

▲馬英九悼念故總統蔣經國。（圖／翻攝自馬英九臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是故總統蔣經國逝世33週年，前總統馬英九13日赴桃園大溪謁陵、追思。他評論，蔣經國生長在威權時代，但透過智慧與毅力，打下台灣的民主基礎。但如今，台灣已經民主化33年，卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。

馬英九今天赴桃園追思蔣經國，他在臉書表示，蔣經國是一位公認的傑出領袖，中華民國行憲以來歷任總統的民意調查，蔣前總統的評價總是排第一名，足以證明非常受人民愛戴。

蔣經國在1972年至1978年任行政院長，1978年至1988出任總統。馬英九細數其政績，是台灣走向現代化與民主化的關鍵年代，推動十大建設，大幅提升台灣的競爭力；甚至解除戒嚴、推動政治改革，加速台灣民主化的步伐；開放大陸探親，跨出兩岸和解的第一步；勤政愛民，端正台灣政風，樹立起讓人永難忘懷的典範。

馬英九強調，蔣經國生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結了威權時代，打下台灣的民主基礎。但如今，台灣已經民主化33年，直選總統已經7次，卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。

他批評，因為意識形態，區域經貿整合受阻，台灣的競爭力不斷被邊緣化；因為選舉操弄，兩岸關係空前惡化，台灣安全受到威脅；新威權主義興起，民選獨裁正毀壞臺灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣，撫今思昔，令人百感交集。