《CES 2021》ROG電競新品齊發　Citadel XV虛擬互動體驗登場

▲CES 2021 ROG For Those Who Dare 線上發表會。(圖/ROG玩家共和國提供)

記者姚惠茹/台北報導

華碩旗下ROG玩家共和國今(13)日舉行CES 2021 ROG For Those Who Dare線上發表會,帶來配備XG外接顯示卡盒、效能激升的ROG Flow X13電競筆電;雙螢幕ROG Zephyrus Duo 15 SE電競筆電,還有ROG Citadel XV互動式體驗,從硬體平台延伸至軟體與內容體驗,促進電競生態系。

▲ROG Citadel XV虛擬互動體驗登場。(圖/翻攝ROG發表會)

有別於一般發表會,開場時玩家即置身ROG Citadel XV故事線中,穿梭在ROG Citadel地下堡壘中,參觀以賽博龐克風格融合ROG設計,充滿前衛、混成、反叛,打造而成的黑科技實驗室,並體驗多款全新的ROG尖端產品與技術。

玩家穿過地下堡壘後,更可解鎖以第一人稱射擊為主題的遊戲房間,透過擊落在螢幕上移動的3D目標物來測試瞄準能力與反應力,ROG Citadel XV也在發表會結束後在Steam開放免費下載,其中還有更多未在發表會中亮相的電競秘密武器可讓玩家自由體驗。

▲ROG Flow X13電競筆電搭配超小型XG外接顯示卡盒。(圖/記者姚惠茹攝)

ROG玩家共和國帶來電競新品齊發,像是13吋電競筆電ROG Flow X13,最高搭載AMD Ryzen 9 5980HS CPU 與NVIDIA GeForce GTX 1650顯示卡,高能源效率CPU有助延長電池續航力,使 Flow X13充滿電後,提供長達10小時遊戲時間,並隨附輕巧100瓦Type-C® PD充電器,僅需39分鐘即可將電池充至60%電力。

Flow X13翻轉螢幕360°的設計,適用於各場景,可選配120 Hz FHD或高解析度4K觸控螢幕,並以堅固的Corning Gorilla玻璃保護;採用窄邊框設計、支援觸控筆輸入,色彩準確度支援Adaptive-Sync,並通過Pantone Validated認證,配備兩個向下式揚聲器與Dolby Atmos技術,擁有雙向式AI降噪技術。

Flow X13可搭配NVIDIA GeForce RTX 3080超小型XG外接顯示卡盒一起使用,為Flow X13帶來媲美全尺寸顯示卡的繪圖效能,專為eGPU設計的連接介面,提供獨享的63 Gbps傳輸頻寬,效能遠比 Thunderbolt eGPU更強大,並可輕鬆進行內容創作與3A遊戲運算,附專屬USB 3.2 Gen 2連接埠。

Flow X13的散熱系統經過精密調校,可在小型機殼中提供強大效能,並首次在筆電上採用液態金屬為AMD CPU降溫,具備三個散熱器與風扇出口,而全新Arc Flow風扇最高可提升15%氣流散熱而不增加噪音,可自動清潔的散熱模組,多種運作模式還讓使用者能依需求調校散熱系統。

▲ROG Zephyrus Duo 15 SE電競筆電。(圖/記者姚惠茹攝)

再來是ROG Zephyrus Duo 15 SE配備創新的ROG ScreenPad Plus,為遊戲玩家、創作者帶來第二螢幕的加乘優勢,打開筆電螢幕時,ScreenPad Plus會抬升些許,讓視角更舒適,兩款顯示面板皆通過PANTONE Validated認證,並具備薄邊框設計及Adaptive-Sync技術。

超薄Zephyrus Duo 15 SE最高搭載AMD Ryzen 9 5900HX CPU與NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡,可選配涵蓋100% Adobe RGB色彩空間的120 Hz 4K高畫質螢幕,或是具有3 ms反應時間,以及涵蓋100% sRGB色彩空間的300 Hz FHD高幀數螢幕。

遊戲玩家可使用ScreenPad Plus第二螢幕瀏覽網站、閱讀電子郵件,並在即時訊息應用程式上聊天,或串流直播及錄製遊戲過程,更與XSplit Gamecaster合作,讓玩家在主螢幕進行遊戲時,可監測串流直播的情況;並與Adobe合作,提供更多內容創作軟體工具。

▲ROG Strix SCAR 17電競筆電。(圖/記者姚惠茹攝)

至於ROG Strix SCAR 17則是一款強大的電競筆電,最高搭載GeForce RTX 3080顯示卡、AMD Ryzen 9 5900HX處理器,內建64 GB雙通道DDR-3200 MHz記憶體,以及全新風扇與液態金屬散熱裝置。

ROG Strix SCAR 17擁有360 Hz FHD、3ms疾速反應顯示面板,以及具備DCI-P3色域的165 Hz WQHD面板可選擇,兩種面板皆配備Adaptive-Sync技術,再加上極致窄邊框,大幅提升屏佔比,並採用四揚聲器設計及Dolby Atmos音效強化,準確掌握遊戲內聲音來源,例如:腳步聲、槍聲。

ROG Strix SCAR 17的光學機械式鍵盤,具備單鍵RGB燈光效果、1.9 mm鍵程及零延遲特性,提供近乎即時的輸入反應,內建雙向式AI降噪技術,還可過濾環境噪音,提供清晰遊戲通訊,並配備大容量90 Wh電池,單次充電可提供最長12小時影片播放時間,支援快速充電。

▲ROG Swift PG32UQ電競螢幕。(圖/ROG玩家共和國提供)

最後ROG Swift PG32UQ是全球首款32吋HDMI 2.1的新世代電競螢幕,採用144 Hz IPS面板並具備1ms動畫反應時間(MPRT)、內建雙HDMI 2.1連接埠,可支援最新遊戲家用主機120 Hz 4K細膩畫質,再加上顯示串流壓縮技術(DSC),使用者透過DisplayPort 1.4單一傳輸介面,即可快速傳輸最高4K、144 Hz超清晰影像。

ROG Swift PG32UQ並具備ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync)及ASUS Variable Overdrive技術,即使遊戲戰場畫面瞬息萬變,影像一樣極致流暢,符合DisplayHDR 600規格,支援160% sRGB、98% DCI-P3廣色域,具備Delta E < 2的絕佳色彩精準度,預計第1季末上市。