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「木頭穿屁」戳出來！18歲鮮肉滑雪摔倒　他背後鼓一塊超驚悚

記者黃心瑀／綜合報導

英國18歲青年芬恩（Finn Johnston）先前趁著有積雪，與朋友一同去滑雪，沒想到就在一處斜坡向下滑時，人從雪橇上飛起，隨後撞到位於下方的籬笆，但最慘的是籬笆上的木頭竟然從屁股的部分貫穿，從背部的地方穿出，畫面十分驚悚嚇人。

綜合外媒報導，這起事件發生在蘇格蘭東艾爾郡的阿夫頓水庫（Afton Reservoir），當天芬恩跟朋友到附近滑雪，正當要從山上往下滑時，他意外從雪橇上摔下，並且撞上了位於下方的圍籬。

但最慘的還不只這樣，芬恩在大力撞上圍籬之後，被上頭的木頭從臀部刺穿，並於背部的地方穿出，木頭所經之處整個鼓起來，而這一幕也被隨行朋友拍下，畫面十分恐怖。儘管芬恩在受傷後還能夠站起，但身體似乎承受著巨大的疼痛，並馬上被送到附近醫院進行治療。

芬恩在接受手術後目前狀況十分穩定，他在接受訪問時表示，「這真的是太可怕了，仍然對發生在自己身上的一切感到震驚！」

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