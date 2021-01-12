獨／最短命六都警局長？劉柏良心情曝：穩定軍心　警界轟不尊重高雄人　　

▲高雄市警察局長劉柏良到三民一分局頒發破案茶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局長究竟會不會被換掉，近期一直傳言不斷，12日下午傳出已經拍板定案，劉柏良對此絲毫沒有受到影響，繼續頒發破案茶的行程，而且態度一派輕鬆；他表示，目前還沒有接到派令，會繼續做好高雄市警察局長的工作，而在下午六點多，他還發了訊息提醒主管：「近日媒體報導本人職務異動，引起討論及紛擾，公職人員職務調整本屬正常，人事尚未定案前，請各機關主官/管，應以穩定軍心為要，持續全力做好本市治安、交通及為民服務等工作」。

12日下午，警政署要調整高雄市警察局長人選的消息傳言不斷，傳出15日即將交接，換上外傳是行政院長蘇貞昌的人馬，也就是現任刑事警察局長黃明昭，不過劉柏良似乎沒有受到影響，繼續原定的行程，前往三民一分局頒發破案茶，肯定同仁對於轄區bb槍毀損車輛案件，能夠迅速偵破。





▲高雄市警察局長劉柏良到三民一分局頒發破案茶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉柏良來到分局，態度相當輕鬆，從表情上也看不出有任何「可能」要下台的憂慮臉色。據了解，對於近期外傳要被調動，可能跟台南市警察局長詹永茂一起被換下，成為六都「最短命警察局首長」，劉柏良坦然面對，表示自己尚未接到通知，所以他會照常做好高雄市警察局長的工作，而且多次強調「尚未接到派令」，而且若是真的，他前一晚跟朋友聊天時，朋友的一席話已讓他「釋懷」。

其實高雄市警察局長上任半年就要被異動，高雄市基層不管是議員，還是警察局上下的同仁，除了力挺，更有「惋惜」、為他抱不平，因為劉柏良來到高雄市之後，除了積極跟市議員互動，還有做好跟媒體溝通，對於治安案件更是迅速偵破，勇於任事，多次親上火線跟社會大眾說明，就有高階警官私下透露：「根本沒有換掉他的理由」，還有人說「根本就是不尊重高雄人」。

▲高雄市警察局長劉柏良宣誓就職 。（資料圖）