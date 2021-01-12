D-Link前進CES 2021　展示智慧家庭數位轉型解決方案

▲D-Link前進CES 2021展示智慧家庭數位轉型解決方案。（圖／友訊科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

友訊科技（D-Link）今（12）日宣布，今年CES美國消費性電子展將發表最新系列產品，包含mydlink網路攝影機、Wi-Fi 6 5G產品組合和2.5 GbE解決方案，可望帶動智慧家庭進行數位轉型，滿足後疫情時代的用戶需求。

友訊科技表示，因新冠肺炎全球大流行，越來越多人留在家中，也讓居家安全的重要性更甚以往，並改變人們休閒娛樂、學習和辦公模式，D-Link為所有人打造完善的家庭網路環境，推出新技術和解決方案，尤其讓大家更快速適應新生活方式。

友訊科技指出，D-Link推出最新的mydlink智慧家庭解決方案，包含DCS-8635LH 2K QHD旋轉戶外網路攝影機，以及今年榮獲CES創新獎的「DCH-S1621KT全覆蓋家用智慧Wi-Fi漏水偵測器套組」，讓用戶能遠端監測家中情形並守護居家安全，為家人提供全方位保障。

友訊科技說明，因應疫情而來的遠距辦公、線上學習，更需要可靠的連線來確保資料隱私和工作生產力，D-Link推出5G和Wi-Fi 6解決方案強化連網體驗，DWA-X1850 AX1800 Wi-Fi 6 USB 3.0無線網路卡和D-Link AI M32 AX3200 Wi-Fi 6 AI Mesh 路由器提供Wi-Fi 6高速連線和高品質體驗。

友訊科技補充，至於DWR-2000 5GNR Wi-Fi 6 CPE及DWR-2101 5G Wi-Fi 6行動熱點則帶來家庭或辦公室網路無線連網彈性，可為用戶提供出色的下載速度、極低延遲，讓工作效率最大化。

友訊科技強調，娛樂體驗不能缺少高效能網路，而D-Link新推出的2.5GbE乙太網路解決方案，DUB-E250是目前體積最小的USB-C 2.5G網路卡，奪今年的CES創新獎，還有DMS-106XT Multi Gigabit非網管型交換器，為家庭用戶帶來革命性的2.5GbE技術，提供可靠穩定的有線區域網路。