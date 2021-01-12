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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

新聞節目中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布，取消美國政府各部門長年以來的複雜對台交往限制；另一方面，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）也將於13日抵台訪問，引發各界關注。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新12日在ETtoday《雲端最前線》節目中提醒，「延續性」仍必須去重視，畢竟解除禁令的是如今的川普政府。

鄭照新指出，過去雙橡園升旗是國民黨執政時期，當時遭遇所謂封殺與打壓，對整個中華民國來講都是非常不舒服的事情，而如今相關禁令取消，只要能實踐一、兩項，都是進展，「至少讓我們的國旗，不要說在美國那麼見不得人」，這就是好的。

「但我覺得重點是『延續性』，我們還是要去重視」鄭照新進一步說，畢竟解除禁令的是川普政府，而我方政府能做的，就是好好去跟拜登政府進行遊說、溝通及了解，希望拜登政府能夠某種程度上追認，或至少不要去打槍、打臉蓬佩奧的相關的規定。

▲▼國民黨文傳會副主委鄭照新,資深媒體人鄭師誠。（圖／翻攝雲端最前線）

資深媒體人鄭師誠則表示，根據掌握的消息，首先，台美關係解凍老早就在進行中，「AIT整個在做」；第二，川普放鬆的，拜登不會再把它弄緊，「這是沒有回頭路的」，但看看台灣旅行法這麼久了，2016、2017年美國國會簽署通過，2018年川普簽署通過，如今訪台最大的就是即將卸任的美國駐聯合國大使，「所以形式是這樣，但是有沒有動作是另外一回事」。

他也形容，這就像兩人原本並無金錢往來，後來簽了一個約，可以開始向對方借錢，但「他不借我也沒有用啊！」因此自己一項講求實質的效果，既使是低層官員互訪都沒關係，「你要給我東西嘛！」，就算是美國國務院的工友來，能簽FTA、BTA，也是可以接受的，「所以你要來，給我實質的東西！」

▲▼國民黨文傳會副主委鄭照新,資深媒體人鄭師誠。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，對於外傳國民黨主席江啟臣有意讓國民黨智庫副董事長連勝文兼任秘書長，現任秘書長李乾龍則升任副主席；鄭照新強調，這是沒有經過證實的臆測，也沒有問當事人的說法，「當事人今天也都說了，沒有這樣的計畫」。

不過，鄭照新也說，連勝文在智庫任內確實做了許多改革，包含三方平台親自來開會，也將數據分析、議題分析帶進來，讓大家看到他的認真，因此有消息傳說他是否要進一步參與相關職位、任務編組及黨務，「這樣的聲音，我覺得不奇怪，也不是一個壞的風氣」，只是鎖定在秘書長職位上，就把這個格局縮小了。

他接著表示，目前應該要研究，如何把新的力量、新的觀念帶進來，讓認真誠懇、願意做事的人有辦法為黨貢獻；坦白講如今黨內還是青黃不接，雖然中生代某種程度上在黨務有更多參與，仍是青黃不接，「問題不是一、兩年可以去改變的！」

《雲端最前線第961集完整節目FB》

《雲端最前線第961集完整節目Youtube》

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