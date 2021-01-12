染疫醫師去過桃園3地點　1/8在「大江購物中心美食街」吃丼飯

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839）。其中案838的足跡較明顯，曾到「大江購物中心美食街、星巴克國際門市和振宇五金行」。

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指揮官陳時中表示，案838在1/6、7只有上下班，沒有到外停留，1/8下班約8點到大江購物中心美食街吃丼飯，吃完就開車回家，1/9休假下午1點走到星巴克國際門市，停留30分鐘，之後到振宇五金行，1/10上午8點進到醫院開始值班，所以沒有院外足跡。

陳時中也提到，因為兩人本身是醫護人員，外出基本上都有戴口罩，因為是醫護人員對戴口罩的耐受性相對較高，不過有喝咖啡和吃丼飯，那時當然是沒戴口罩的。

▲活動足跡。（圖／指揮中心提供）

而針對案839，陳時中也表示，目前還不太清楚，但是因為兩人是情侶關係，相處再一起的時間比較多，案839的足跡要等相關驗證後，再跟大家報告。另外，案839也傳出有到某科大上課。對此，陳時中也證實，有上相關的課，需要進一步匡列同學。