保險黃牛女業務太漂亮　埔基名醫顏精華加入詐保

▲保險黃牛集團派出美女業務，讓醫師願意配合詐保，判刑定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

男子許元興成立保險黃牛集團，派出女業務員到各大醫院招攬客戶，並與醫師勾結詐領保險金，包含埔里基督教醫院前神經外科主治醫師顏精華，都與許男勾結，還有一名醫師供稱，因女業務太漂亮，才會暈船與集團配合。案經最高法院審理，12日將許男判刑6年與1年（得易科罰金），顏精華判刑2年與1年（得易科罰金），並宣告顏精華緩刑5年，全案定讞。

本案發生於2015年2月間，當時檢警單位接獲檢舉，指稱中部數名醫師勾結保險黃牛集團，詐領勞健保等保險金，因此刑事局等單位收集罪證後，分持搜索票、拘票，至南投埔里基督教醫院、台中太原澄清復健醫院及康展企業管理顧問有限公司搜索，拘提3名醫師、10名集團成員和20名疑偽殘被保險人。

檢警查出，許男以每件1萬至2萬元的價格，請託醫師照單謄寫暨簽名，合謀詐領保險金，從2014年9月起，20名被保險人至少詐得1700萬。而他還派出招攬能言善道的業務員至各大醫院攬客，陪病人看診，並指導病人向醫師對答病況，以獲得高額保險金，得手可抽3成佣金。

至於被帶回的醫師中，澄清復健醫院副院長許裕源，以及醫師聶姓醫師均坦承犯行，2人分別獲得交保或限制住居而請回，但顏精華因否認犯罪，遭到檢方聲請羈押獲准。其中聶姓醫師在偵訊時坦承，因保險女業務太漂亮，還曾經一起吃飯，甚至還想帶她到日本出國旅遊，所以才答應配合保險黃牛的要求。全案經偵查終結後，檢方依照詐欺等罪嫌，提起公訴。

法院審理時，顏精華改坦承犯罪，並供出所有案情。案經一二審法院判決有罪，上訴第三審，最高法院審理後，將許男判刑6年與1年（得易科罰金）；顏精華共犯13罪，判刑2年與1年（得易科罰金），並宣告顏精華緩刑5年，但須於判決確定後四年內，繳交一百萬元給與指定政府機關，全案定讞。