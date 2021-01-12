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LIVE／北部醫院傳「急診室群聚」2醫護染疫　陳時中延至1420說明

記者陳詩璧／台北報導

北部某醫院內傳出疑似新冠肺炎院內群聚感染，院方立即採取措施進行採檢，今（12日）上午將住院病人移出醫院，將有接觸史人員送進集中檢疫所隔離，院內除了急診、門診外，手術暫時取消，根據《上報》報導確診者是醫生還傳染給女友，群聚地點是急診室。目前桃園iKEA、大江國際購物中心及台茂購物中心緊急宣布暫停營業，並且全面消毒，指揮中心原訂下午2點召開記者會，但臨時延至下午2點20分，指揮官陳時中才會出面說明。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

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▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至1月11日為止，全台新冠肺炎確診者為834人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至1月11日為止，全台新冠肺炎確診者為834人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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