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醫護人員絕不願意被感染！蘇一峰憂「不常面對疫情的醫生風險高」

▲▼醫護人員為了疫情忙碌。（圖／CFP）

▲醫護人員為了疫情忙碌。（圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

北部某醫院傳出疑似爆發院內群聚感染，北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰也在臉書發文提到，「醫護人員絕不願意被感染，第一線的醫護人員與防疫人員，本來就是被感染的高風險群！」。他受訪表示，部分醫療措施感染機會高，有些科別的醫師不常面對疫情，同樣感染風險大。

蘇一峰說，面對已經確診的患者，或者是高度疑似感染患者，醫生都會穿「全套防護設備」，一般有穿全套防護，有距離、注意口罩和消毒，被感染機會都可以降到最低，但最低不代表感染機會是零，有些人也是這樣被感染的。而有些特別的醫療措施感染風險高，包含插管、近距離幫病人使用鼻胃管，或侵入性治療時等，如插管，病人這時要是咳嗽，可能會噴出大量飛沫，感染機會增高，這種就要更高規格防護。

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲面對第一線醫護人員，蘇一峰願社會大眾用關心取代責怪。（圖／路透社）

他提到美國和歐洲問題是，防護配備不夠使用，有很多人只帶著一般口罩，很簡單去幫病人做處理，造成大量在歐美或一開始疫情爆發時都被感染，假設心態也沒有特別去注意防護，以上都算是高風險。蘇一峰指出，台灣各醫院面對病人，個人的防護設備都足夠，只是比較擔心很多醫生不像感染科、急診醫師和胸腔科等常面對疫情，其他科不常面對狀況下，突然有個疫情患者出現，配備沒準備齊全，被感染風險就高。

蘇一峰點出職業風險，就算穿到全套防護設備，醫生不舒服會比較悶外，還可能影響工作，無法幫病人開刀跟侵入性治療，通常這些醫師就會著輕裝，不確定的患者也不會馬上換上設備，假設這些患者中有1、2個就會被感染到。

蘇一峰強調，無法百分百防護，假如有風險懷疑，就盡量做好防護，會比較安全，另外，有時無法預估是不是感染者，一樣有感染機會。他在臉書希望，願社會大眾用關心取代責怪，主管機關檢討系統問題而非個人，讓大家一起支持前線作戰的醫護防疫人員。

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