林智堅就職六周年　臉書不談政治感性談家人

▲新竹市長林智堅陪家人用餐。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今（25）日適逢地方首長上任周年，新竹市長林智堅透過臉書表示，艱難的2020年，很多事情都慢了下來，卻因此獲得與家人相聚時光。他回憶日前二兒子拿公益傳單回來要捐款，太太笑說「我們家已經把把拔捐出來了」，林智堅說，身為「被捐贈物」只能心酸苦笑。貼文一出網友也一面倒溫馨感謝市長太太，「謝謝你們把市長捐出來讓新竹市變得更好！」

適逢，不談政治談家人，他說，聖誕夜這天他結束行程漫步城市，看到家人朋友相約度過平安夜的幸福畫面，也讓他想起了自己的家人有感而發。

林智堅說，上任六年來追逐建設的腳步不停歇，也因此錯過陪伴三個孩子成長的時光，某次兒子摔傷送醫，趕行程的他卻也只能留下大哭的孩子與孤單的太太，在車上焦慮等待平安的訊息傳來。

他說，2020年是當市長後第一次可以和全家一起吃早餐的一年，一早看著三個孩子乖乖吃早餐、耍賴不想上學、或緊黏著忙碌的太太，這樣意外的幸福已經成為他每天出門前的期待。

林智堅也分享日前小趣事，二兒子拿單子回來說要捐款，「這樣就可以很神氣的拿單子給老師」，太太聽到便笑回「我們家已經把把拔捐出來給市民了」，讓身為「被捐贈物」的林智堅只能在旁無奈苦笑，只希望孩子長大後能明白爸爸努力工作的用心，也希望大家都能在日常中發現難能可貴的幸福。

此文一出，網友們紛紛湧入留「辛苦市長了」，更多人有感於兒子與太太的對話表示「謝謝市長太太及小孩們把市長捐出來為市民服務」、「感謝新竹市民獲得最棒的捐贈物~林智堅~」。