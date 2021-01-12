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「女學生從義大利回來，煩勸居家隔離」　他寄校長信箱造謠下場曝

▲學生妹,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲顏男謊稱該女學生從義大利回來。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名顏姓男子懷疑遭公司解雇是和兩名同事有關，竟寄信給同事女兒的校長，謊稱同事女兒從義大利回來，「煩請勸導該生自行居家隔離14天」，一度讓該校陷於新冠肺炎疫情疑雲中。高雄地院依違法《個資法》判顏男3月徒刑、得易科罰金9萬元、緩刑2年。

判決指出，顏男2018年10月遭解雇，他利用在前公司協助林姓同事繳費，而蒐集取得她的女兒姓名、就讀學校與班級等資料，在2020年5月15日，在住處以另一名同事公司的電子郵件展開報復。

顏男寄信到林女女兒就讀學校的校長信箱，內文寫道，「校長好，貴校有位○○○同學，○年○班，聽說之前從義大利回來，（該生無意之中不小心透露）（輾轉回來，所以大家都不知道。）是否可以請校方私下了解一下，是否屬實？如果真的是，煩請勸導該生自行居家隔離14天，（義大利仍屬疫情重災區，保守謹慎一點對大家都好。）謝謝。」

▼校方一度陷入疫情疑雲中。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

▲教室,學校。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

校方一度陷入疫情疑雲中，後來查明該學生於4 、5 月間並無請假紀錄，並將查詢結果回信該電子信箱；同事發覺有異，經詢問林女，始知電子信箱遭人冒名使用，全案才曝光。

高雄地院法官審酌被告是成年且智識健全之人，應知在現代民主法治社會中，對於任何糾紛之解決，應本諸理性、和平之手段與態度為之，竟未符合其他依法得以利用之情形，侵害告訴人權利。

法官說，惟念被告犯後終能坦承犯行，並與兩名告訴人達成和解，各賠償2萬元完畢，足認被告犯後態度尚可，且有悔意，因此依犯成年人故意對少年犯個人資料保護法第41條，之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內，利用個人資料罪，判3月徒刑、得易科罰金9萬元、緩刑2年。全案可上訴。

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