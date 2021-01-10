解放軍士兵又迷路！　陸國防部證實「下大雪走失遭印方扣留」

▲解放軍士兵在中印邊境又發生迷路事件。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

又有解放軍士兵在中印邊境迷路，大陸官方有正式回應了。據《解放軍報》昨9日消息指出，中國邊防部隊1名士兵因天黑、地形複雜等原因，於1月8日凌晨走失。目前，印方也回覆確實找到一名中方走失士兵。

該報導稱，中國邊防部隊第一時間向印方通報情況，並希望印方協助搜尋救援。近兩個小時後，印方明確回覆找到1名中方走失士兵，待請示上級後歸還移交中方。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨下午證實有一名中國士兵在邊境「迷路」被扣留。

胡錫進在微博上特地表示，「當地已下過大雪，軍人迷路很常發生，過去就屢見不鮮。」過去雙方士兵因大雪迷路越界的情況屢見不鮮，兩軍有就這類情況進行溝通的一套機制，最新事件應該也能按這套機制解決。「希望雙方的溝通能夠迅速而有效。」

▲中印邊境解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

時間回到去年十月，中印邊境曾發生一名解放軍士兵應牧民要求幫助尋找犛牛，不慎迷路走失被印軍扣留的事件，事發後中國邊防部隊第一時間主動向印方通報情況，並要求印方協助搜救。當時，大陸外交部發言人趙立堅、環球時報總編胡錫進接連喊話，希望印方信守承諾，及早向中方移交走失人員。最後該名迷路士兵於三日後移交給中國邊防部隊。

中方士兵發生二度迷路事件，《解放軍》最新報導也強調，「印度當地個別媒體對此事大肆炒作，與事實不符。」並且呼籲印方應嚴格遵守兩國有關協議協定，抓緊向中方移交走失人員，為當前中印邊境局勢降溫緩局增添積極因素，共同維護邊境地區和平與安寧。