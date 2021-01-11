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社會 社會焦點 保障人權

《大學生了沒》女星遭控私接業配　前東家求償200萬敗訴

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲藝人劉璇簽約1年間只領了24萬餘元，卻因PO分享文遭前東家求償200萬，北院判經紀公司敗訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

自《大學生了沒》出道的藝人劉璇，於2020年4月至7月間，多次在臉書分享產品使用心得，遭前經紀公司宇朕國際認定私接業配，依違反條約求償200萬元，北院認為，沒有足夠證據支持劉璇曾與廠商協議，單純的個人心得分享，不構成違約，判宇朕敗訴、劉璇免賠。

宇朕國際主張，與劉璇從2019年5月簽約至2025年4月，約定全權代理她的演藝事業，包含電視、電影、網路，擁有完整的肖像使用權，劉璇卻在合約中多次私接業配，要向他求償200萬元違約金。

劉璇表示，合約僅限制業務配合、沒說不能發表個人心得，她發的心得文，全是自己花錢買來分享的，也沒跟廠商談甚麼條件，且她自2019年4月到2020年5月合約期間，只分到24萬餘元，要因此承擔200萬元的違約金實在太高，認為宇朕求償不合理。

法院認為，劉璇雖確實有發文，但宇朕的合約，並沒限制藝人公開發文，而從劉璇的發文來看，也只是拍了產品照後，附上廠商名稱與粉絲分享，並無足夠證據顯示兩者有業務配合，另外，劉璇於終止合約前，已懷疑宇朕是否真能捧紅她，在信賴關係動搖下，依法解約也沒問題，判宇朕敗訴。

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