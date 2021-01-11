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約會想吃3、4千元大餐　女網友抱怨男友只請水餃、牛肉麵

▲牛肉麵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲約會要吃甚麼，嘗試男女朋友間爭吵的話題。（圖／擷取自靠北女友臉書）

實習記者陳培鈞／綜合報導

男女朋友約會時，吃飯總會是個爭論不休的話題，究竟要吃大餐還是小吃，常常各有各的意見。一名女網友匿名發文表示，男友是電子業工程師薪水6萬8，每次吃飯都吃牛肉麵、水餃，她無奈表示，他是節儉還是摳門？我該怎麼暗示他？貼文一出，有網友直說，只想要享受別人的薪水？他值得更好的女生。

一名女網友9日在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，男友是電子業工程師，薪水6萬8，還算不錯，但交往3個月，每次約會吃飯都吃中低價位的，像是牛肉麵、水餃、平價牛排、台式合菜等，基本上兩個人500元內，讓她覺得無奈。

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▲女網友抱怨男友，約會總是請吃水餃、牛肉麵，引發網友砲轟。（圖／擷取自靠北女友臉書）

▲女網友抱怨男友，約會總是請吃水餃、牛肉麵，引發網友砲轟。（圖／擷取自靠北女友臉書）

女網友補充道，雖然說男友幾乎都會請客，不用她付錢，但女生總會希望偶爾吃一頓高檔的，兩個人3、4000元那種，而且以男友的薪水，絕對沒有問題，但3個月來，連一次高檔都沒有，「他是節儉還是摳門？我該怎麼暗示他？」

此文一出引起網友熱議，有網友直說，「只想要享受別人的薪水？他值得更好的女生」。也有人說，「妳怎不掏出薪水請他吃一頓高檔的？他的中低價位，林林總總加起來，換妳一頓高檔也不過份好嗎」。更有人認為，「妳反過來請他，就是最好的暗示。」

 
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