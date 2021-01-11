肯德基開賣「威士忌咔啦雞腿堡」！全台僅20間店、限定2周吃得到





▲肯德基推出大人系「噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」！（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基聯名噶瑪蘭威士忌，將推出大人系「噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」！1月12日至25日「限定2周」，每日下午5點僅在全台20家門市開賣，每店限量35份。

肯德基表示，此次推出「噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」以豐沛果香、醇厚滑順的噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌，加入多種辛香料，製成酒香BBQ醬，淋上100%原塊咔啦雞腿排，搭配酥炸洋蔥圈及蒙特利傑克墨西哥辣椒起司絲，一口享受多層次口感。

此外也特別推出噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡聯名特餐，享受多層次的雞腿堡之餘，還能飲用噶瑪蘭調酒Highball威士忌蘇打，大人味的美味微醺一次滿足。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

肯德基「噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」20間門市販售：宜蘭礁溪、台北内湖、台北台大、台北峨嵋、台北南京東二、台北雙連、板橋新埔、中和興南、桃園中正、新竹大同、台中五權西、台中公益、台中永福、台中河南、大里中興二、台中豐原、新營中正、台南中華、鳳山五甲一、高雄自由）。

▲麥當勞豬肉滿福堡買1送1。（圖／業者提供，下同）

而人氣速食品牌麥當勞明（12）日將祭出「豬肉滿福堡買1送1」，早上7點至10點限時登場，且每間門市限量只有100組，並以領取號碼牌為主，把握機會搶吃一波。

就是明天！麥當勞「豬肉滿福堡買1送1」 每門市限量100組

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