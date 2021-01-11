就是明天！麥當勞「豬肉滿福堡買1送1」　每門市限量100組

▲麥當勞豬肉滿福堡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天揪吃麥當勞早餐了！人氣速食品牌「麥當勞」明（12）日祭出「豬肉滿福堡買1送1」，早上7點至10點限時登場，且每間門市限量只有100組，並以領取號碼牌為主，把握機會搶吃一波。

麥當勞「豬肉滿福堡買1送1」來了，明（12）日早上7點至10點，只要至門市櫃台領取號碼牌，就可憑號碼牌享買1送1優惠，每間門市限量100組，每人、每次限頂1張，售完為止。提醒未供應早餐餐廳、得來速、歡樂送、自助點餐機、點心站、McCafé手作咖啡專櫃恕不參與此活動。

▲麥當勞早安優惠券。（圖／業者提供）

另，限量135萬份的「麥當勞早安優惠券」也從即日起至26日提供兌換，裡頭有早餐時段薯餅買1送1、早餐任選一主餐搭配雞塊或薯餅作為配餐，飲料免費升級中杯特選熱卡布奇諾或特選黑咖啡冰熱任選、早餐時段任一主餐搭配雞塊配餐，免費送薯餅1份以及全時段單點中杯特選那堤買1送1、全時段單點中杯特選那堤免費吃4塊麥克雞塊或蘋果派、小薯優惠3選1，提醒小薯限上午10時30分後供應，每張狂省210元，抓緊時間換起來。

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