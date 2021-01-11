寫出書中成語！小一弟「啊又濕了」驚呆老爸　老司機狂笑：太專業

▲弟弟看了很多亮亮的書XDDD。（圖／網友授權提供）

網搜小組／周亭瑋報導

以前國小時期，老師都會請同學們閱讀課外書後，寫下讀後感或記下經典字句；然而，這名小一弟弟寫出的內容，不僅讓老爸哭笑不得，更戳笑許多網友。

從照片中可見，弟弟讀了一系列關於亮亮的童書後，也看了一本名為《尿尿太郎》的繪本，這是日本「MOE繪本書店大賞三冠王」吉竹伸介於2019年出版的作品，講述沾到尿尿是每個小孩成長的必經之路，故事內容淺顯易懂，畫風則線條簡單、用色明亮。

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由於要寫下閱讀紀錄，包括閱讀書名、作者、書中人物，以及文中的成語或喜歡的話，所以弟弟也童言童語地記下來；沒想到，在《尿尿太郎》裡最讓他印象深刻的一句話，竟是「啊又濕了！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，老爸不禁無奈，「大哥，『啊又濕了』不是成語，不要隨便亂湊四個字好嗎？老爸驚到閃尿。」而網友們看完也笑噴，紛紛直呼「原來在家都玩這麼大」、「不愧是你生的」、「他最愛亮亮」、「這孩子看書重視細節，非常優秀」、「看來以後在AV界大有可為啊」、「專業」、「已隱約看到加藤大師的影子XDDDD」。

另外，有人推測，題目是要學生寫出成語或喜歡的話，所以弟弟應該是很喜歡這句話，而非把它誤認為是成語。