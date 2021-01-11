野狗群攻92歲嬤！全身傷昏倒老伴墳前　躺寒風中2hrs急救5天搶命

▲台南市北門區92歲吳姓阿嬤在農田除草時，遭多隻野狗攻擊咬傷，奄奄一息失去意識，幸經路人發現報救護車送醫進加護病房治療倖免於難，此一事件引起地方恐慌。（圖／翻攝自林妙香檢書）

記者林悅／台南報導

台南市北門區傳出92歲吳姓阿嬤在1月2日上午在農田除草時，遭多隻野狗攻擊咬傷，奄奄一息失去意識，幸經路人發現報救護車送醫進加護病房治療，目前已出院尚無法走路，地方得知阿嬤遭野狗攻擊咬傷，都相當恐慌，玉港里前里長林妙香po文指出，希望野狗傷人悲劇不要再發生。

玉港里前里長林妙香po文指出，1月2日上午7時多，幾隻野狗將92歲在田裡除草的社區阿嬤咬得奄奄一息，失去意識倒在田裡老伴的墳前，阿嬤僵硬的身軀更在寒風裡躺了2個小時，終於被路人發現。救護車先包紮流血的傷口，以救護車送醫急救，並進加護病房5天後轉往普通病房，目前已出院，但還無法站立，需二人扶持。

林妙香表示，成群的野狗兇殘，總是將目標咬到無力反抗時才會作罷。連她開2.75噸的貨車也曾被群狗窮追猛吠，一位92高齡的老人如何逃過？難道下田應該冒著生命的危險？難道政府相關部門要一直讓悲劇上演？無獨有偶，近日社區的年青人也在產業道路因草叢裡衝出的野狗而摔車，傷勢不輕！1年前，該年輕人的媽媽同樣情況下因野狗竄出而受重傷，轉院多時才復元。

林妙香說，該名阿嬤平日虔誠拜神，得到神明相助，讓路人無意間發現，救護車搶救，鄉親載厚毛毯保溫和擋風，協助搶救，陪送醫直到家屬到達醫院，大家從鬼門關口將阿嬤救回，希望悲慘的一幕不再發生。

台南市動保處表示，該個案已列管，近期已加強野狗捕捉，籲請長輩外出盡量不要落單，注意避免遭受野狗攻擊。

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