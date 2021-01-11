【廣編】格蘭路思攜手在地老字號十翼饌打造「新春瑞獻禮盒」

【廣編特輯】

圖、文／寰盛洋酒提供

告別紛擾的2020年，堅持全程以100%頂級雪莉桶釀造的The Glenrothes格蘭路思單一麥芽威士忌，攜手台南超過60年歷史的南北貨行家「十翼饌」，共同推出酒專限定「新春瑞獻禮盒」，喜迎金牛年春節。

「新春瑞獻禮盒」大紅喜氣的精緻盒裝，內含兩款格蘭路思經典珍釀，以及十翼饌最受歡迎的四款吉祥甜點：「核桃棗泥糕」、「昆布糖」、「愛文芒果干」以及「紅麴花生」。強強聯手、喜上加喜，無論是餽贈親友或是商務賀禮，都能助您「翼」「路」長紅、「牛」轉乾坤。

老字號的十翼饌是台南知名南北貨商行，除了擁有超過一甲子的選貨經驗，近年也積極推出更天然、更符合現代人需求的乾貨與點心，傳遞溢滿幸福與美味的饗食之道。「新春瑞獻禮盒」的四道甜點均有祝福意涵：香脆不黏牙的「核桃棗泥糕」具有「步步高升」之意；甜鹹不膩帶嚼勁的「昆布糖」，則以山珍海味來歡慶一整年豐收；嚴選自芒果故鄉玉井的「愛文芒果干」，果香濃郁，甜中帶酸，凝聚了「來年收穫，結實壘壘」的祝福。最後的「紅麴花生」，當然就是要祝您「過年吃花生，好事會發生」。

來自蘇格蘭斯貝賽區的格蘭路思，擁有一座設備精良的頂級蒸餾廠，以及一片完全不受汙染的私有水源，能夠提供蒸餾威士忌所需最無瑕純淨的用水。格蘭路思採用11小時的慢速蒸餾與100%全程使用雪莉桶桶陳著稱，威士忌裝瓶前完全不需焦糖調色，就能呈現雪莉桶最深邃迷人的自然酒色。