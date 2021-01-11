　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自家門口裝監視器揪「偷尿尿元凶」　反遭鄰居提告求償1萬

▲高雄地院,高雄地方法院,高雄地檢署。（圖／翻攝Google maps）

▲高雄地院外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名住在鳳山區的張姓女子，有天在自家門口發現遭人偷尿尿，感到十分氣憤，因此自掏腰包裝設監視器希望能找出凶手，不過這個舉動卻引來對面鄰居不滿，認為新裝設的監視器鏡頭可以拍攝到他在公共空間等私人相關的生活作息動態影像，侵害到他的隱私權，提告要求拆除並且要求精神撫慰金1萬元。由於張女無法證明自己取得半數以上住戶同意她裝設監視器，因此判決需拆除監視器，但因為經查鏡頭並未拍到鄰居的私領域，因此不需賠償。

判決指出，張女以及鄰居尹男是同住在鳳山一處國宅的對門住戶，108年6月間，張女某日發現自家門口疑似被人撒了一泡尿，感覺很噁心、不舒服，因此擅自決定裝監視器「緝凶」，不料這個舉動引起對門鄰居尹男不滿，認為張女裝設的監視器會拍到電梯以及他家門口，隱私權有被侵犯的疑慮，因此希望張女拆除監視器。

不過張女不僅不願意，還拿出一半以上的住戶同意書、佐證其他人也同意她在自家門口裝設監視器，要揪出偷尿尿的凶手，尹男訴求未能如願，因此一狀告上法院。

一審判決張女不需拆除監視器，尹男不服上訴二審，法官依據《公寓大廈管理條例》認定，張女要裝監視器須超過一半的住戶同意才行，雖然張女的確有提出住戶同意書，但不能確認是否為確實是超過半數大樓住戶所簽，因此認為張女不能擅作主張，在自家門外（也算大樓共有部分）裝設監視器，判決張女須拆除。

至於尹男提及侵害隱私權部分，法官認為張女裝設的監視器，角度已經盡量避開直接照到鄰居尹男的家門口，而且就算有拍到，頂多是拍到尹男及家人進出電梯，和短暫進出尹男住家門口的畫面，並沒有機會拍到私領域或者其他私人活動，認為尹男求償1萬元無理由，判決敗訴。全案定讞。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

ET快訊
只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛
快訊／再增6例確診　指揮中心下午2點記者會說明
名醫赴貴婦家聚餐「雕花水果」滿桌！網驚：貧窮限制了想像
「股市2大炒手」揮刀對戰！進場被拒　狂砍4人濺血
高速撞擊影片曝光　男北上訪友翻車「拋飛破頭」慘死路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／盛唐開毒中藥害鉛中毒！消基會提「團體訴訟」怒求償12.7億

快訊／國道3號新竹段車禍！　工程車遭撞「90度橫躺」占據車道

只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛哭

高雄3煞持瓦斯槍「夜襲」尋仇　屋主愛車賓士遭轟8槍

買大麻放鳥2次！萬華10屁孩「反報復」　埋伏捅破賣家心臟奪命

股市2大炒手揮刀對戰！山水老師揪阿丁進場被拒　狂砍4人濺血

自家門口裝監視器揪「偷尿尿元凶」　反遭鄰居提告求償1萬

快訊／台中文心路2機車擦撞！騎士倒地遭輾斃　滿臉血卡車底慘死

她嫁給桃園遊民！竟找男友「強灌稀飯奪命」　恐怖犯案動機曝

高速撞擊瞬間曝！屏東男北上訪友…大里翻車「拋飛破頭」慘死路旁

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

快訊／盛唐開毒中藥害鉛中毒！消基會提「團體訴訟」怒求償12.7億

快訊／國道3號新竹段車禍！　工程車遭撞「90度橫躺」占據車道

只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛哭

高雄3煞持瓦斯槍「夜襲」尋仇　屋主愛車賓士遭轟8槍

買大麻放鳥2次！萬華10屁孩「反報復」　埋伏捅破賣家心臟奪命

股市2大炒手揮刀對戰！山水老師揪阿丁進場被拒　狂砍4人濺血

自家門口裝監視器揪「偷尿尿元凶」　反遭鄰居提告求償1萬

快訊／台中文心路2機車擦撞！騎士倒地遭輾斃　滿臉血卡車底慘死

她嫁給桃園遊民！竟找男友「強灌稀飯奪命」　恐怖犯案動機曝

高速撞擊瞬間曝！屏東男北上訪友…大里翻車「拋飛破頭」慘死路旁

小孩跌坐屁股卻膝蓋疼痛　小心兒童股骨頭骨骺滑脫症上身

機車、重機今禁入合歡山公路　3高山路段「限掛雪鏈通行」

芝加哥隨機槍擊4死3傷！中國博士生遭近距離爆頭　槍手自拍影片曝

吳釗燮：新護照已周知各國航空公司　在世界通行不會有問題

「最美麗的歐巴桑」頂10度低溫開工　陳美鳳不畏冷風...開高衩秀雪白大腿

熬17年升任領隊　浦韋青：責任更重的開始

商總第11屆改選結果出爐　台壽保副董事長許舒博當選理事長

快訊／盛唐開毒中藥害鉛中毒！消基會提「團體訴訟」怒求償12.7億

氣洋基續約不積極　雷瑪西烏要經紀人加速其他29隊談約

吳釗燮：台美關係已是全球合作夥伴　接下來會不斷提升

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

社會熱門新聞

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

她看22歲男慘死新聞：好可憐　3天後才知是失聯17年兒

撞死台積電28歲工程師　小黃運將：A柱遮眼

2分鐘噴4800元！高雄女連收4罰單

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

即／桃園急凍5小時3死！男子趴著猝死

22歲男當街慘死！家屬：上午阻強制送醫下午就發病砍人

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

快訊／台中騎士倒地遭輾　卡車底慘死

南投驚傳休旅車翻覆　2大3小深谷

更多熱門

相關新聞

得到逗貓棒！橘貓路邊偷雞毛撢子

得到逗貓棒！橘貓路邊偷雞毛撢子

嗶嗶嗶！有小偷！高雄一名網友蔡先生5日跟朋友在工作室聊天時，朋友發現門窗外有「移動的雞毛撢子」，隨即追出去一看，原來是流浪橘貓Kevin在搗蛋，只見牠悠哉偷走鄰居的雞毛撢子，趴到路邊開心玩起「巨大逗貓棒」。

直播主家中大戰金主　通姦不起訴

直播主家中大戰金主　通姦不起訴

花蓮翁迷途搭小黃回家　駕駛無奈求警幫忙

花蓮翁迷途搭小黃回家　駕駛無奈求警幫忙

室友房門開開！她驚瞥「一台監視器」嚇傻

室友房門開開！她驚瞥「一台監視器」嚇傻

兩車對撞駕駛無傷　無辜路人遭波及挨撞倒地

兩車對撞駕駛無傷　無辜路人遭波及挨撞倒地

關鍵字：

撒尿偷尿監視器

讀者迴響

熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」！

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

阿兵哥無套征戰！見「流黃綠起司」崩潰　醫看噴射畫面：中了

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面