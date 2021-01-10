第3波寒流Online！「藍紫5°C急凍」不斷電　恐怖冰冷3天時程表

▲寒流連續侵襲台灣，陽明山、合歡山等都降下大雪 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

寒流不斷電！中央氣象局10日晚間9時許持續針對4縣市發佈低溫特報，晚間至11日上午局部地區氣溫仍偏低，有持續10度左右或以下氣溫發生機率，預估11日（下周一）另一波寒流南下，水氣也較多，北台灣易雨，全台下半天後都有感降溫，入夜後西半部、東北部地區下探9度，13日（下周三）最冷，台南以北及宜蘭只剩6度。

氣象局預報，11日第三波寒流南下，前期11日～12日（下周二）清晨偏濕，後期12日白天起明顯轉乾，水氣量變化大。11日寒流南下、水氣增多，不僅迎風面北部、東半部易雨，其他各地雲量也增多，中南部山區也會有局部降雨；氣溫上，北台灣將一路下滑，其他各地也越晚越冷，11日傍晚起北台灣就有局部平地氣溫會降至10度以下，到了晚間低溫的範圍會更加擴大。

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▲第三波寒流先濕冷再乾冷，台南以北下探5度 。



氣象局指出，11日晚間至12日清晨最偏濕冷，北部、東北部1500公尺、中南部3000公尺以上高山區有降雪機率；12日白天起水氣將明顯減少，僅東半部整天有局部降雨，北部為短暫雨後多雲，中南部山區偶有零星雨，緊接著12至13日清晨寒流加上輻射冷卻效應，各地非常寒冷，是這波最冷時段，中部以北、東北部低溫普遍僅剩6至9度，南部、東部、東南部約10至12度，沿海空曠地區與近山區還會更低。

13日白天起寒流減弱，13日至15日各地大多屬多雲到晴的天氣，白天陽光露臉，感受舒適溫暖，氣溫逐日回升，高溫普遍可以回到20度以上，西半部日夜溫差大。但16日至17日（下周六、日）又將有另一波大陸冷氣團南下，天氣將再轉冷。

天氣風險公司分析，第三波寒流強度稍弱一些，11日各地低溫7至10度，12日水氣明顯減少，轉為乾冷，東半部雲量偏多，其餘各地大致都轉為多雲到晴，北部白天受寒流影響持續偏冷，而到了晚間至清晨時段再加上輻射冷卻的影響，空曠地區有5至6度極端低溫發生機會，中南部則轉為日夜溫差大，白天高溫可以回升至17至18度，夜間低溫則迅速掉至10度上下，13日之後冷空氣減弱，各地氣溫將明顯回暖。

▼太平山睽違3年下雪，變成銀白世界。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

