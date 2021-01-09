一周爆300感染！河北石家莊市超過1萬人被集中隔離

▲河北省石家莊市已「封城」，大眾運輸工具全部停駛。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北省一周內新增了超過300例新冠感染病例，而其中情況最為嚴峻的石家莊市已集中隔離超過1萬人，並對1千萬人進行了核酸檢測。

石家莊市委副書記，市政府副市長、代市長馬宇駿9日表示，截至今天早晨8點，石家莊全市已集中隔離11708人，啟用隔離場所120個。

馬宇駿還說，石家莊市已對10251875人進行核酸檢測，累計檢出陽性人員354人，從初步分析來看，這次檢測有兩個特點，一個是集中度高、一個是關聯性極強。

馬宇駿指出，儘管這兩天新增陽性病例、確診病例出現了下降，但據專家判斷，還不能確定現在就出現了拐點，病情蔓延的狀態還沒有萎縮的趨勢，擴散風險依然存在。

馬宇駿提到，防控疫情就是在和病毒賽跑，最直接有效手段就是減少人與人的接觸，根據專家建議，結合疫情特點，石家莊做出了倡導全體居民在家居家防控的要求。

馬宇駿指出，新冠疫情從去年就出現，總結了很多防控經驗做法，根據規定，一次核酸檢測不能準確確定人員是否被感染，病毒還有很長潛伏期，一般在兩週左右，還需要做核酸檢測，才能準確科學的做出判斷，居家防控是為二次核酸檢測做準備。