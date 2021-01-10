北榮新院長出現黑馬　退輔系統：調用常態不分北中南

▲台中榮總。（圖／台中榮總提供）



記者陶本和／台北報導

台北榮總院長張德明在去年7月份退休，院長一職懸缺至今，台中榮總院長許惠恒以黑馬之姿浮出檯面，熟悉退輔系統的內情人士表示，榮總不分北中南，本來就是同一系統，過去中榮、北榮院長、副院長相互調用也是常態。

近日媒體報導指稱許惠恒是北榮新院長的大黑馬，儘管相關單位與當事人迄今均未證實此事，但醫界仍有聲音傳出，認為中榮規模不比北榮、非本院內升是不尊重北榮，覺得這是破壞體制。

對此，退輔系統知情人士表示，榮總不分北中南，本來就是同一個系統，過去中榮、北榮院長、副院長相互調用是常態，「同一個醫療系統內，不同領域的管理專才輪調流用，是強化醫療管理效能的常態」。

該人士也進一步舉例，前中榮的院長彭芳谷，就是北榮副院長轉任，後來再轉任北榮院長；北榮前院長程東照，則是從中榮副院長調任；北榮前副院長邵克勇，後來也調任台中榮總擔任院長。

另外一位前台中榮總的院長雷永耀，也是台北榮總副院長轉任，在榮醫系統地位相當高的前高雄榮總鄭德齡院長，也是由北榮副院長轉任。

許惠恒是國內新陳代謝領域的權威，目前擔任亞洲糖尿病聯盟(AASD)監事，過去在任職台中榮總教學研究部主任期間，將醫療實習包括臨床訓練、師資培育等教育機制相當成功的建置，也讓中榮成為國內醫學生實習的首選。

在智慧醫療、醫療資訊化的領域上，許惠恆帶領的中榮團隊也是榮醫系統中的領先者。