港偵破粉嶺殺人案！　 逮13嫌犯「驚見學生涉案」藏攻擊武器

▲香港偵破粉嶺殺人案，逮補13名嫌犯，港警公布作案兇刀。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

香港粉嶺石廠去年發生一起謀殺案，4名凶徒持刀襲擊一名57歲男子，導致該男子不治身亡。香港警方昨9日召開記者會公佈，就有關案件拘捕13名嫌疑犯，年齡在15歲至61歲之間。他們涉嫌於2020年12月22日在上水發生的謀殺案有關，部分人有香港黑社會背景。

據《中新社》報導該謀殺案發生於去年12月22日中午，目擊者表示，被害人當時一人在粉嶺一間石廠做事，看到4名嫌犯乘搭車到案發現場，下車後持刀衝進去向被害人襲擊後迅速離開。有途人目睹案件發生隨即報警，但受害人於同日12時23分被證實不治身亡。

▲港警逮補13名嫌犯，驚見學生涉案，原因調查中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒表示，警方高度關注此案，連日派出大量人員追查，多方位進行情報收集和分析，最終鎖定一批涉案人員，於1月8日突擊搜查九龍、新界多個地方，成功拘捕13名涉案人員，涉及12男1女，年齡介乎15至61歲，職業包括商人、司機、清潔工人、廚師、學生和無業，部分人有三合會背景。初步相信謀殺案與土地糾紛有關。

關駿軒透露，行動中警方還在牛頭角一個住宅單位內檢獲86克懷疑霹靂可卡因和一些毒品包裝工具、5把牛肉刀、一些衣物。警方相信上址可能用作毒品儲存和分銷中心，而武器、衣物則可能與謀殺案有關，不排除有疑凶曾在有關單位逗留。警方相信有關被捕人員在案件中的角色包括刀手、司機、安排武器和運輸車輛等。

警方以謀殺、販運危險藥物、藏有攻擊性武器罪名拘捕上述13人，其中11人涉嫌謀殺。所有被捕人員現正被警方通宵扣留，以作進一步調查。關駿軒強調，「警方的拘捕行動持續進行中，不排除稍後更多涉案人員被捕。」

