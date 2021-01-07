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港警逮53人！美籍律師關尚義也不例外　國安法首次牽連美公民

▲▼美籍律師關尚義（John Clancey）被港警逮捕。（圖／路透）

▲美籍律師關尚義（John Clancey）被港警逮捕。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港國安處6日清晨，以涉嫌「顛覆國家政權罪」大規模逮捕了53名泛民派人士，其中還包含美籍人權律師關尚義（John Clancey），成為港版國安法實施以來，首位被拘捕的美國公民。不過，目前他已獲保釋。

綜合港媒報導，53名泛民派人士由於去年參與區議員初選，因此被指控企圖讓香港癱瘓，是有組織、有計劃地令香港陷入深淵，6日陸續遭港警依涉嫌「顛覆國家政權罪」大規模拘捕。

值得注意的是，53人中還包含任職於何謝韋律師事務所的美籍律師關尚義（John Clancey），他被港警帶走時還高喊「我們需要為香港的民主和人權繼續努力！」據悉，關尚義已獲保釋，有消息傳出其餘人士將會陸續獲未起訴交保。

事實上，陸委會在第一時間發聲明譴責港府的行動，聲明指出，香港已由「東方明珠」，變成觸目驚心的「東方煉獄」，對於港方清晨突襲、大肆拘捕香港民主人士，我方及國際社會同感震驚，並譴責任何壓迫民主人權的惡霸行徑。

另外，總統蔡英文6日也在臉書聲援被捕人士，她表示，「凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自由。」蔡英文提到，這次大規模的拘捕，顯示出北京當局徹底毀棄了當年「五十年不變」的承諾，「如果言而無信，又怎麼能期待國際社會善意的理解？」

▲▼美籍律師關尚義（John Clancey）被港警逮捕。（圖／路透）

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