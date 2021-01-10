「零下14度」沒有勞動就沒有電　鄭明典解密玉山氣象站觀測員日常

記者賴文萱／台北報導

寒流來襲全台極凍，就連玉山氣象站也出現零下14度低溫，讓氣象局長鄭明典直呼，這次低溫時間太長了！連最有經驗的同事都說「很硬斗」。昨晚鄭明典揭露玉山氣象站屋內沒有暖氣，同仁等於是「在冰櫃中工作」，引發網友熱議，好在今早玉山站同仁報平安，也已經開始一天的日常。

▲玉山氣象站最高溫僅-5.7度，昨更達到最低溫-14.4度，長時間出現低溫（圖／翻攝自鄭明典臉書）

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鄭明典9日晚間在臉書貼出一張溫度時序圖，從中可見位在玉山的北峰氣象站從7日晚間6點半起連續多日，最高溫僅-5.7度，昨更達到最低溫-14.4度，長時間處在零下溫度。今早他再貼出溫度圖表示，這次低溫時間太長了！短時間的低溫比較容易調適，長時間的低溫，連最有經驗的同事都說「很硬斗」，還好目前回報狀況是正常。

玉山氣象站觀測員日常揭露後，引來外界熱議，鄭明典說，北峰氣象站沒有暖氣，同仁等於是在冰櫃中工作，「再一星期才有運補，應該多加一些暖暖包！」

▲▼鄭明典揭露玉山氣象站觀測員日常，沒有勞力就沒有電。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

但為何玉山氣象站不使用煤油式暖爐，或使用電毯、電暖器等物品？鄭明典表示，這是因為山上電力不足，且運補是透過直昇機，煤油不能上機，所以只能用最傳統的方式取暖。這幾天，玉山站同仁白天會燒木炭取暖，有通風；夜間就不敢起火，就怕意外。

鄭明典說，在玉山氣象站沒有勞動就沒有電！同心協力完成任務，這是我們氣象局的精神標竿，若要全站電暖氣供應，可能需要加派一組人上山維護電力設施。

▲▼玉山氣象站觀測員日常。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

交通部長林佳龍昨看到玉山氣象站缺暖暖包的消息後，立刻指示下周將準備一箱暖暖包，等待運補時一同上去，對此，鄭明典表示，林部長對人的敏感度特別高，昨天我們並沒有將我們的擔心呈報，但部長在第一時間便來電關心，氣象局和玉山站同仁都很感謝！

▲玉山氣象站。（資料照／氣象局）

▲玉山氣象站低溫僅-14度。（圖／翻攝自臉書/鄭明典）

許多網友看完紛紛留言，「好奇氣象站這麼冷，水管什麼的不會結冰嗎」、「哇真的太痛苦了，這溫度沒有暖氣」、「昨天暖暖包爬七星山1小時冰掉」、「政府應該提撥預算弄個暖氣才對，不然太冷了」、「阿里山民宿都有暖氣耶」、「辛苦了，謝謝你們」、「沒暖氣，天啊...」

據了解，玉山氣象站位於南投縣信義鄉玉山北峰海拔3858公尺頂上，是東北亞最高的氣象站，也是氣象局24個氣象站之一，屬於四等氣象測報機構，成立至今已超過77年，最初設立是大日本帝國為了太平洋戰爭、研判戰機高空天候所需。

▼ 晴天時的玉山氣象站。（圖／玉山氣象站）

▼鄭明典表示，氣象站沒有暖氣。（圖／翻攝自臉書/鄭明典）

▼交通部長林佳龍留言「加碼一箱暖暖包」。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

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