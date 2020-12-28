南韓政府出手了！撥3兆元發放「救急津貼」　每名業者最多領300萬

▲南韓疫情延燒，餐廳、網咖、卡啦OK等商家深受其害，圖為首爾弘大。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

今年爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情後，南韓防疫當局多次調整「社交距離防疫」政策，尤其首都圈地區為第2.5階段，卡啦OK、健身房、酒吧、夜店、滑雪場等停業，餐廳、咖啡廳、網咖、超市、電子遊藝場、美容理髮院等則限制營業時間，許多業者大喊今年寒冬難熬。

對此，南韓政府計畫追加編列3兆韓元預算，欲針對網咖、卡啦OK等上述業種發放第3波緊急救助津貼，預估每位業主可領200至300萬韓元。

根據《韓聯社》報導，南韓政府、青瓦台、共同民主黨昨（27）日召開黨政高層會議討論相關細節，預計明（29）日將進一步對外發表詳細計畫，若施放對象包含低收入戶等社會弱勢階層，第3波緊急救助津貼恐得編列至5億韓元。

政府比照第2波緊急救助津貼發放時的標準，將所有業者分為禁止營業業者、限制營業時間業者、一般業者3個層級。一般業者（291萬人）可獲100萬韓元補助、限制營業時間業者（32萬人）可獲200萬韓元補助、禁止營業業者（15萬人）則可獲300萬韓元。

另外，特聘與自由工作者預計可獲50萬韓元補貼。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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