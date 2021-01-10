最美女董假釋出獄！葉素菲3年勞役抵1.8億天價罰款　今頂低溫快閃

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

擁有「最美女董」之稱的博達科技前董事長葉素菲涉嫌掏空公司63億，因此2009年間遭判刑16年8月，併科罰金1億8000萬元定讞；但葉因無力繳納罰金，因此易服3年勞役折抵，換算下來做一年牢即可抵掉6000萬元、一天就折抵16.4萬。今（10日）現年62歲的葉素菲勞役期滿、假釋出監，面對媒體詢問，葉素菲不發一語，走出台中女監後搭上計程車快步離開。

▲「最美女董」葉素菲今早假釋出獄。（圖／記者白珈陽攝）

博達科技公司於1991年由葉素菲創立，1999年還曾獲頒國家磐石獎，該年底公司掛牌上市，各大企業爭相入股，博達手上訂單滿到3年內都做不完；但博達的財報假象很快就於2004年6月破滅，公司因負債近30億而跳票，葉素菲也因涉嫌虛增營業額、境外交易套取公司資金、發行不實海外公司債等手法，掏空63億元而遭到士林地檢署偵辦，並提起公訴。2009年11月，葉素菲遭判刑16年8月、併科罰金1億8000萬元定讞。

後葉素菲移送往台中女監服刑，二度申請假釋初審通過，但葉無力繳納高額罰金，即便通過假釋也無法出獄，因此葉素菲改服3年勞役折抵，換算下來坐一年牢就可抵6000萬元、一天即折抵16.4萬元。

今葉素菲勞役期滿假釋出獄，上午8時許台中低溫僅約13度，葉素菲一身輕裝，穿著卡其褲、黑色外套、圍著粉色圍巾，還配合防疫戴上口罩，在獄方人員的陪同下走出台中女監大門；重獲自由的葉素菲見到門口各家媒體大陣仗守候，神色相當木然，面對記者提問不發一語，立刻搭上計程車快閃離去。

▼葉素菲今早一身輕裝走出台中女監，臉上並無太多表情。（圖／記者白珈陽攝）