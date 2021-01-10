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拒絕血汗加班秒被開除　社會新鮮人「大戰主管人資」錄音曝光

▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜。（圖／翻攝自pakutaso）

▲拒絕血汗加班秒遭開除，社會新鮮人「大戰主管人資」錄音曝光。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

「996工作制」近年在大陸社會引發熱議，最近更有一則「應屆畢業生拒絕996被申通辭退」登上微博熱搜。爆料者指稱，他們公司晚間6時就能準時下班，不料長官卻要求他必須「996加班」，即使把所有工作做完也不准提早離開，他拒絕這種無意義的加班要求，結果2天後就遭到公司辭退。

綜合大陸媒體報導，爆料者表示，自己是2020年應屆畢業生，2020年7月2日入職申通快遞，試用期期間工作情況穩定，直到2020年9月7日，上司要求他必須晚間9點後才能下班，由於正常情況明明是6點下班，現在就算工作做完也不准走，他考量就拒絕了這樣的無意義加班。

不料在他拒絕加班後短短2天，9月9日他就收到公司的通知，他因為試用期不合格被辭退。他事後決定向政府相關勞權單位投訴，提告申通快遞違法解除勞動合約，要求申通快遞必須支付他違約的賠償金，甚至曝光他與公司長官與人資的對話錄音。

▲▼社會新鮮人拒絕996被開除，申通快遞主管被錄音：才22歲該拼命不該談戀愛。（圖／翻攝自微博）

▲▼社會新鮮人拒絕996被開除，申通快遞主管被錄音：才22歲該拼命不該談戀愛。（圖／翻攝自微博）

▲社會新鮮人拒絕加班被開除，當地政府認為是公司違法解約，必須賠錢。（圖／翻攝自微博）

錄音可以聽見，上司在勸他加班時說「你們現在才22歲，不要急在這個時間談戀愛，畢業前5年不談戀愛，會怎麽樣呢」。當他被辭退後，決定向政府申訴時，公司人資則嗆他「你申請仲裁就不用簽離職書了，公司直接給你解除」、「你就是被辭退的、被仲裁的，剛畢業的畢業生，現在背上仲裁，就這樣走一輩子。」

申通快遞否認指控，強調辭退爆料者的原因，主要是工作成績不合格，「正式辭退前，XX主管曾設定試用期目標，給予半個月時間，發現無改進後，9月28日才解除合約」。不過當地勞權單位調查後認為，申通快遞根本沒有進行考核，也沒有所謂的試用期目標，判處申通違法解除勞動合約，必須賠償違約金。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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