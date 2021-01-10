「濕冷凍骨」爆炸冷！　莫彩曦驚：台灣10度竟比美國零下冷好多

▲莫彩曦。（圖／翻攝自Facebook／Hailey莫彩曦）



網搜小組／董美琪報導

在台灣擁有高知名度的百萬YouTuber「莫彩曦Hailey」，近來常在社群軟體分享「台灣生活」心得，沒想到這次在台灣遇到寒流，也讓她驚呼好冷喔，「台灣的濕冷跟美國的乾冷真的很不一樣！」

台灣今年的冬天「很冬天」，不過也讓從美國來的莫彩曦及Adam驚呆，家鄉在美國西部科羅拉多州的莫彩曦9日發instagram限時動態表示，「寒流真的好需要喝熱飲，台灣的濕冷跟美國的乾冷真的很不一樣」，引起粉絲關心。

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對此，莫彩曦後來也回應大家，「台灣的10度我自己覺得體溫（應指體感溫度）比美國的零下冷好多好多，因為濕冷是那種不管你穿幾層衣服，身體裡面的骨頭還是會感受到，那種刺刺地冷哈哈哈，空氣中的水分一直把熱量拿走，很難保溫，但在我家鄉因為很乾燥，空氣中沒有水分，所以可以不用穿外套，身體的熱量也不會那麼快降低。」她也提醒大家，濕冷比較辛苦，要好好保暖喔。

▲莫彩曦覺得台灣濕冷比美國零度以下還冷。（圖／翻攝自instagram／莫彩曦）



其實不只從美國來的莫彩曦覺得濕冷刺骨，一名曾經待過俄羅斯、南韓的女網友也表示，南韓即使零下，因為乾冷，所以體感溫度不一定有台灣這麼冷，加上家家戶戶都有暖氣，所以室內沒有那麼冷；俄羅斯也是，「那邊很乾，除非颳大風，不然真的還好，等到融雪的時候水氣增加，那時候才真的冷。」

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