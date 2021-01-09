獨／5寶爸2度放鳥約明天上工　老闆溫馨喊：雖公休但會開店等他

記者游瓊華／台中報導

台中「五寶爸」江姓男子於去年平安夜在臉書社團求售嬰兒推車籌大女兒醫藥費，引發社會關注，台中東區汽車美容業老闆陳俊霖願意提供就業機會給五寶爸卻被二次放鳥，日期改到明日上工。對此，陳俊霖說，明日是店內固定公休時間，但還是會開門等待五寶爸現身，「會等他跟他深度談話跟面試！」

陳俊霖說，店內一個月只休4天，星期天是固定公休日，也是店內同仁陪伴家人的日子，但他願意為了五寶爸開店等他現身，「因為店內真的缺人手，需要學徒，明天會跟五寶爸深談，也順便面試，最主要是好好鼓勵他。」

對於，昨日媒體瘋傳，老闆陳俊霖說撂下狠話，要五寶爸「不來就不要來了！」陳俊霖也頗為無奈，表示僅向媒體提到，如果第三次五寶爸還不現身，那他就不會再等了。但仍期待五寶爸明日現身，畢竟社會大眾都願意拉他一把，希望五寶爸努力工作。

五寶爸沒工作卻養五個孩子消息曝光，各界紛紛伸出援手，包括大肚一家五金行老闆提供工作機會，除了發出一日薪資1500元之外，還給了五寶爸4500元紅包；另外大里一位佛心房東，也出租房子給五寶爸一家，室內3房2廳、25坪，月租從1萬2500元砍半，只收6500元。

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