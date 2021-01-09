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為防疫忙到斷指！口罩國家隊華新辦尾牙...宣布發「4個月年終」

▲華新醫材辦年終尾牙宣布加發最高4個月的年終獎金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新醫材辦年終尾牙捐口罩給縣府。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2020新冠肺炎來襲，全球疫情嚴峻，台灣率先成立口罩國家隊，不僅擦亮台灣品牌也成功地守住疫情防線，其中口罩龍頭大廠華新醫材，交給政府達億片，營收也破10億元，有員工更因為趕工不慎指頭斷裂，昨(8)日舉辦尾牙宴時，董事長鄭永金也拋出令員工振奮的消息，將發出最多4個月的年終作為獎勵。

▲華新醫材辦年終尾牙宣布加發最高4個月的年終獎金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲華新醫材辦年終尾牙娟長照專車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，新冠肺炎疫情從2019年初爆發至今，引發全球需要口罩量暴增，華新醫材加入國家口罩隊被政府徵召，過程中員工為了協助守護民眾健康，甚至沒有回過家過年過節，一天3班制24小時趕工，過程中還有一名資深女員工在操作機台時不慎弄斷手指。

▲華新醫材辦年終尾牙宣布加發最高4個月的年終獎金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新醫材辦年終尾牙副縣長洪榮章上台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鄭永柱相當感謝有員工一路相挺堅持走到現在，所有的流血流汗都將成為光榮的印記，能成為台灣能成為防疫模範，感到非常光榮更是高興，同時捐贈10萬片兒童口罩，2萬片成人口罩及固定片給彰化縣政府，及價值130萬元長照專車，贈予彰化縣肢體傷殘協進會。

▲華新醫材辦年終尾牙宣布加發最高4個月的年終獎金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新醫材辦年終尾牙宣布加發最高4個月的年終獎金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

目前華新口罩觀光工廠已經恢復正常營運，至於華新醫材有推出彩色口罩部分，華新也在官網發出聲明書：「摩戴舒醫用口罩系列」各式圖案及授權印刷口罩產品，係採用食用級環保無毒油墨印製，均符合國家CNS國家標準，不含螢光劑、甲醛、偶氮染料以及重金屬元素，各式色彩口罩外層係採用安全穩定的「色母粒」融合PP膠粒經高溫熔壓噴絲而成的不織布，非化學染色製成，請消費者安心使用。

▲華新聲明書。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新醫材口罩聲明書。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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年終華新口罩國家隊斷指

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