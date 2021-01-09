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寒流來襲更添風味！嘉義梅山鄉梅花綻放　「雲海圍繞」人間仙境

▲▼ 寒流助攻！嘉義縣梅山鄉梅花初綻放，周末可望再開一波！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣梅山鄉梅花綻放 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


寒流接力一波波報到，越冷越開花的梅花也跟著綻放，枝頭上點點雪白，彷彿是被初雪覆蓋一般，饒富詩情畫意，十分浪漫。嘉義最有名的賞梅景點就在「梅山公園」，梅山公園內的梅花正慢慢開，在寒流助攻下，週末六日正巧碰上梅花盛開期！

▲▼ 寒流助攻！嘉義縣梅山鄉梅花初綻放，周末可望再開一波！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲梅山公園梅花 。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義縣長翁章梁表示，嘉義梅山公園是從日治時期就開始種植梅花，佔地將近6公頃，約有3000株的梅花，是南台灣數一數二的賞梅勝地，園區內有完整的環園步道、觀景台，還有融入雲門舞集林懷民、名導演吳念真、暢銷作家侯文詠等32位作家詩作的「現代文學步道」，不僅能賞花、還能品詩！梅山除了梅山公園，還有全國第一家國家認證的梅子觀光工廠「梅問屋」、漫步在雲端的「太平雲梯」、森林系文青餐廳的「空氣圖書館」、宛如穿越侏儸紀原始場景的「竹坑溪步道」及360度環繞茶園的「1314觀景台」等景點。

▲▼ 寒流助攻！嘉義縣梅山鄉梅花初綻放，周末可望再開一波！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲充滿文青氣息的梅山空氣圖書館 。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，嘉義的高山茶世界聞名，梅山位於大阿里山區，海拔約800-1300公尺，因日夜溫差大，雲霧繚繞，所產的茶滋味甘醇、香氣淡雅且耐泡，是嘉義相當重要的產茶區，他推薦遊客來茶鄉喝好茶、買好茶；同時他提到，冬天限定美景就是雲海，梅山的碧湖觀景台是賞雲海第一排，就像是坐在搖滾區欣賞壯闊的雲海翻騰，是台灣人一生必看一次的壯闊絕景，最後他也說，隨著寒流溫度下降，有助於催生梅花盛開，歡迎遊客把握時間規劃寒流限定版的賞梅行程！

▲▼ 寒流助攻！嘉義縣梅山鄉梅花初綻放，周末可望再開一波！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

碧湖山觀光茶園雲海圍繞。（圖／記者翁伊森翻攝）

賞花遊程推薦，梅問屋--梅山公園--品嚐地方小吃--36彎(打氣公路)--太平雲梯--太平老街--碧湖山觀光茶園

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