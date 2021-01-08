　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國社科院自評軍力世界第二　陸海軍少將：頂多第五名

▲▼中國解放軍在「火箭軍」建置40個飛彈旅，佈署彈道飛彈與巡弋飛彈。（圖／CFP）

▲中國解放軍在「火箭軍」建置40個飛彈旅，佈署彈道飛彈與巡弋飛彈。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國社會科學院在2009年公布的《國際形勢黃皮書》當中指稱，中國軍力排名世界第二，如今已過10年之久，副軍職中國人民解放軍海軍少將兼中國人民解放軍國防大學教授張召忠認為，再過30年，也就是約2049年中華人民共和國建國100周年的時候，中國的軍事力量才有可能上升到第二位。

張召忠指出，中國社會科學院對軍力，以軍費、人員、裝備三要素進行分析，然而，評估軍力還有夠多背後的要素需要考量，包括軍費在扣除訓練人員的花費以及戰場建設、維修外，剩下發展裝備能夠花費的就剩沒多少，且軍人的識結構、年齡結構、個人經歷、實戰經驗等，綜合評估下來，中國軍隊在這些方面全都不佔優勢。

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

▲解放軍針對日本，在山東部署東風-26反艦飛彈。（圖／路透社）

張召忠分析，二戰結束後，美國海軍擁有10759艘艦艇，現在卻只有283艘，但能說美國海軍軍力下降嗎？其中，核武正大大削減坦克、飛機等軍五的對於衡量軍力的指標性，相反的，C4ISR（指揮自動化系統）、資訊戰與精準武器等才是衡量現代化軍隊的重要指標。

綜合上述的要素後，張召忠認為，如果對2020年中國軍力進行一下世界排名的話，中國綜合軍事力量應排在美、俄、英、法之後，位居第五。細分來看，在核力量方面，無論是在導彈運載工還是分導彈頭方面，中國不會排在上述四國前面。第二炮兵在C4ISR、資訊戰、精準打擊武器和新概念作戰平台等要素方面也排在第五。

張召忠再各自以三軍軍力進行分析，進一步表示，在海軍力量方面，中國海軍缺乏萬噸級以上的水面戰鬥艦艇；在空軍力量方面，中國空軍缺乏超音速巡航和隱身能力的四代戰機和高性能無人機；在陸軍力量方面，缺乏大量先進的直升機和無人機，評估下來，恐怕只能分別排名在第八名、第七名和第七名的名次。

►熱門女香熱銷Top 3，均一價1099

ET快訊
阿信唱一半「IG直播突打開」　上萬網友看畫面傻了
罕見畫面曝！國軍「雪地持槍」演練　高山站台下雪了
三大名牌香水「下殺1099元」！　錯過只能後悔
快訊／倫敦宣布進入「重大事故狀態」！疫情全面失控
女大生爆頭亡！閨蜜跪地崩潰　計程車「違停殺人」法官判了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中國社科院自評軍力世界第二　陸海軍少將：頂多第五名

2021兩岸軍情　揭仲：預料解放軍「灰色地帶策略」持續

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10　66架F-16V還未入戰力

掛8枚導彈化身武裝直升機　新型直-20一次摧毀半個坦克連

解放軍山東部署「東風-26」反艦飛彈　反制美日「標三」防空飛彈

眼鏡蛇射2.75吋火箭彈　聯勇109-7地空演練驗證三軍聯戰

火力驅離敵占海口之線　陸軍269旅夜間攻擊場面壯觀

台灣首款戰略打擊武器「戟鋒地對地飛彈」　射程1000公里2年問世

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

中國社科院自評軍力世界第二　陸海軍少將：頂多第五名

2021兩岸軍情　揭仲：預料解放軍「灰色地帶策略」持續

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10　66架F-16V還未入戰力

掛8枚導彈化身武裝直升機　新型直-20一次摧毀半個坦克連

解放軍山東部署「東風-26」反艦飛彈　反制美日「標三」防空飛彈

眼鏡蛇射2.75吋火箭彈　聯勇109-7地空演練驗證三軍聯戰

火力驅離敵占海口之線　陸軍269旅夜間攻擊場面壯觀

台灣首款戰略打擊武器「戟鋒地對地飛彈」　射程1000公里2年問世

林依晨圓夢當打工仔！　咖啡廳洗碗時薪160

日立慈善盃首回合頂5度低溫　錢珮芸領先、徐薇淩想吃麻油雞

李家慷第四節獨得12分　璞園本季第2勝76比58退台銀

被爆「和肯伊威斯特睡了」害金卡達夏離婚！　男網紅傻眼：蛤？

桃園車站驚見「紫色複製人」！男子買票看傻：我媽在哪裡？

《柏捷頓家族》千金x公爵假戲真做　古裝版《花邊教主》衝歷年第五

《料理之王》米其林廚師關鍵失誤　廚佛Fred：非常致命

范冰冰貼臉靠肩張鈞甯！陷低潮合體3閨蜜「比什麽都靠譜的情感」

崔宇植因「國籍」加入《尹Stay》！李瑞鎮先下馬威：憑什麼當正職

美駐聯合國大使訪台　華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

軍武熱門新聞

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

台「戟鋒地對地飛彈」　射程1000公里2年問世

解放軍力世界第二？陸海軍少將：頂多第五

新型直-20一次摧毀半個坦克連

解放軍山東部署「東風-26」反艦飛彈

2021兩岸軍情　陸灰色地帶策略持續

俄公布Su-35玩弄美F-18「羞辱恥照」

陸軍269旅火力驅離敵占海口之線

三軍聯戰　眼鏡蛇實射2.75吋火箭彈

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

中印對峙「解放軍請戰書」曝光

F-35隱形戰機名列「史上最糟5大戰機」

台美舉行政治軍事對話　華春瑩：立即停止與台軍事聯繫

台灣大轟炸　美國空軍珍貴影像曝光！

更多熱門

相關新聞

2021兩岸軍情　陸灰色地帶策略持續

2021兩岸軍情　陸灰色地帶策略持續

2020年中共解放軍機常態化擾台，進入我西南角防空識別區近380萬架次，面對2021年美中關係可能趨緩、兩岸局勢卻未見轉機，中華戰略前瞻協會研究員揭仲8日預判，解放軍料持續支援中共的「灰色地帶策略」，在兩岸及南海軍事演訓，以便在不引發衝突的情況下，逐漸改善所處的態勢。

新型直-20一次摧毀半個坦克連

新型直-20一次摧毀半個坦克連

台美舉行政治軍事對話　華春瑩：立即停止與台軍事聯繫

台美舉行政治軍事對話　華春瑩：立即停止與台軍事聯繫

美批核武瘋狂　華春瑩：賊喊捉賊

美批核武瘋狂　華春瑩：賊喊捉賊

陸神秘新箱式火箭炮公開亮相

陸神秘新箱式火箭炮公開亮相

關鍵字：

中國社會科學院解放軍軍力大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面