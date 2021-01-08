中國社科院自評軍力世界第二　陸海軍少將：頂多第五名

▲中國解放軍在「火箭軍」建置40個飛彈旅，佈署彈道飛彈與巡弋飛彈。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國社會科學院在2009年公布的《國際形勢黃皮書》當中指稱，中國軍力排名世界第二，如今已過10年之久，副軍職中國人民解放軍海軍少將兼中國人民解放軍國防大學教授張召忠認為，再過30年，也就是約2049年中華人民共和國建國100周年的時候，中國的軍事力量才有可能上升到第二位。

張召忠指出，中國社會科學院對軍力，以軍費、人員、裝備三要素進行分析，然而，評估軍力還有夠多背後的要素需要考量，包括軍費在扣除訓練人員的花費以及戰場建設、維修外，剩下發展裝備能夠花費的就剩沒多少，且軍人的識結構、年齡結構、個人經歷、實戰經驗等，綜合評估下來，中國軍隊在這些方面全都不佔優勢。

▲解放軍針對日本，在山東部署東風-26反艦飛彈。（圖／路透社）

張召忠分析，二戰結束後，美國海軍擁有10759艘艦艇，現在卻只有283艘，但能說美國海軍軍力下降嗎？其中，核武正大大削減坦克、飛機等軍五的對於衡量軍力的指標性，相反的，C4ISR（指揮自動化系統）、資訊戰與精準武器等才是衡量現代化軍隊的重要指標。

綜合上述的要素後，張召忠認為，如果對2020年中國軍力進行一下世界排名的話，中國綜合軍事力量應排在美、俄、英、法之後，位居第五。細分來看，在核力量方面，無論是在導彈運載工還是分導彈頭方面，中國不會排在上述四國前面。第二炮兵在C4ISR、資訊戰、精準打擊武器和新概念作戰平台等要素方面也排在第五。

張召忠再各自以三軍軍力進行分析，進一步表示，在海軍力量方面，中國海軍缺乏萬噸級以上的水面戰鬥艦艇；在空軍力量方面，中國空軍缺乏超音速巡航和隱身能力的四代戰機和高性能無人機；在陸軍力量方面，缺乏大量先進的直升機和無人機，評估下來，恐怕只能分別排名在第八名、第七名和第七名的名次。

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