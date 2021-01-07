掛8枚導彈化身武裝直升機　新型直-20一次摧毀半個坦克連

▲直-20被拍攝到掛載8枚KD-10空地導彈。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

被視為「中國版黑鷹」的直-20直升機曝光最新作戰角色，近日由美國《戰爭地帶》（thedrive）網站發表的照片顯示，該機至少掛載8枚KD-10空地導彈，表明解放軍正計劃使用直-20執行攻擊任務，或是類似於美軍黑鷹和海鷹直升機，在行動中支持特種作戰部隊提供火力支援。

從這次曝光的照片可以看出，直-20似乎至少掛載了8枚KD-10導彈，分別在該機兩側的一對短翼上每個掛架各掛4枚。據了解，KD-10空地導彈是專門為直-10武裝直升機研製，射程約為6.5公里，被認為與美軍的AGM-114「地獄火」導彈屬於同一級別。未來裝備直-20後勢必增強其對地打擊能力，特別是反坦克作戰能力，有分析認為，該機一次出動理論上便可擊毀8輛敵方主戰坦克或其他類型的地面目標。

此外，照片中直-20的短翼也似乎被塗成了淺灰色，這不禁讓外界想起直-20F（海軍反潛型）上的塗裝方案，同時這架直升機還安裝一個空中數據探測吊桿，很可能是用來測試新功能。文章強調，上述新武器的增加表明直-20對中國軍隊的重要性。

事實上，隨著直-20計劃成為解放軍陸軍新的主力機型，陸續曝光進行新功能測試相當正常。而武裝型直-20將可為常規行動以及更專業的行動提供寶貴的額外火力，更重要的是，這些直-20將要取代的俄羅斯製造的米-17直升機

▲直-20海軍反潛型（上）、直-20海軍運輸/搜救型（中）、直-20陸軍運輸型（下）。（圖／翻攝自微博／@做奥迪的王大帅）

資料顯示，直-20是由哈爾濱飛機工業集團（HAIG）製造的一款10噸級通用運輸直升機，最大特點為採用國產1600KW渦軸發動機，同時也使用「電傳操縱系統」，號稱其戰術技術指標直接對標美國陸軍航空兵UH-60M黑鷹直升機，主要任務將配合大型運輸機運-20的投送能力，讓解放軍陸軍力量能夠迅速被投送到熱點地區，並形成機動突擊作戰能力。

至於直-20F海軍反潛直升機型號也已問世，裝備新型吊放聲納系統、空基低頻聲納等，可全天候擴大探測範圍，其總體性能堪稱與美軍現役的MH-60S/R海鷹反潛直升機相當，可以全天候最大限度地擴大探測範圍，加強未來解放軍航空戰鬥群周圍海域的反潛監視力度，同時也在航母編隊中發揮積極作用。外界預計，大陸將生產約350架直-20F以及150架直-20FQ多用途支援直升機，期望能有效提升整體的反潛能力。