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竹市龍山國小「龍」遊具展創意　孩子化身「體能王」闖關

▲龍山國小以校名「龍」打造特色共融遊具。（圖／新竹市政府提供）

▲龍山國小以校名「龍」打造特色共融遊具。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府投入超過6千萬元，改善全市小學遊具，新竹市長林智堅表示，大庄、龍山等7校已進行改造，龍山國小以校名「龍」打造特色共融遊具，龍口大嘴吐出的舌頭就是溜滑梯，讓孩子化身「馴龍高手」；林智堅市長說，預計明（111）年將全面改善30所小學遊具，打造創意、共融遊具，並符合衛福部遊具安全規範。

林智堅表示，新竹市遊具改造計畫有三大亮點，首先是翻轉過去塑膠的罐頭遊具，打造創新、激發孩子創意的遊樂場；第二是推動共融式遊具，打造無障礙遊樂場；第三是安全性升級，改善後的校園遊樂場將符合衛生福利部106年1月修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」。

教育處表示，新遊戲場考量整體校園規劃，龍山國小新遊具翻轉舊式罐頭遊具，取而代之的是具創意及啟發性的複合式遊具遊戲埸，孩子可以沿著象徵龍爪的攀岩樓梯，在龍的身體上探索、攀爬、玩耍，讓學童由平衡設備、攀爬架再到溜滑梯，彷彿「體能王」闖關，成為最受學生歡迎的角落。

教育處指出，為兼顧孩子遊樂安全與趣味性，市府今（110）年將再補助190萬，拆除龍山國小不合規定的舊遊具，並妥善利用校園空間再設置一處全新遊具。

教育處表示，此外，大庄國小遊戲場也重新改造，以綠草皮鋪面，以繽紛的橙、黃、藍設計出具有挑戰性的攀爬網，還有大小朋友都喜歡的溜滑梯、平衡木，翹翹板及盪鞦韆等。

教育處指出，目前改善共7校內湖國小、關東國小、舊社國小、朝山國小、龍山國小及大庄國小遊具，市府接續會再投入3650萬，改善或新增本市30校遊戲場，讓孩子在學校裡玩得開心又安全。

龍山國小校長陳彩文表示，感謝市府補助新設遊具經費，龍山國小這兩年因為群英樓的拆除重建，學生活動空間不足，這座新遊具讓學生有了「秘密基地」，待龍山校舍工程完成，也將邀請校外、社區孩子在校園開放時間一起來玩耍。

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