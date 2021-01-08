牛奶盒現「神秘數字」！他求解釣出內行解答...網直呼：長知識

▲牛奶盒上神秘數字引起網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者陳妙津／綜合報導

牛奶是不少現代人補充鈣質的來源，市面上品牌眾多，包裝也不盡相同，讓顧客可以按照各自需求盡情選購。不過近日有網友發現，盒裝有網友發現盒裝牛奶包裝上有一組神祕數字，像是年份標籤，好奇之下PO網尋求其他網友解答，果真釣出內行人熱心回應。

原PO在「Dcard」貼出一張盒裝牛奶的盒身照片，只見圖中有一組疑似為年份的數字，寫著「2003/1998」，讓他百思不得其解，只好向廣大網友尋求解答，「圖片上那個2003/1998是什麼意思啊？有人知道嗎？」。

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許多網友紛紛湊熱鬧歪樓表示，「2003年製造，1998年過期」、「意思是左邊那隻是2003生的，右邊是1998年生的牛，這樣解釋懂嗎？」、「擠了2003隻牛，有1998隻很痛」、「1998年開始飼養，2003年才擠出牛奶的牛隻」、「擠1998年生的牛，然後2003年才裝罐」、、「限量2003瓶，這瓶是1998號」。

不過還是有好心的內行網友現身貼出官方解答，原來「2003/1998」分別指此規格產品在2003開始上市，而該鮮乳品牌是1998年面市的，讓不少網友都直呼「長知識」，「有時候看狄卡真的會增加一點知識呢」、「我還真的沒注意到上面有這個數字欸」、「好酷，這算是冷知識吧」